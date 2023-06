Dl inclusione. Murelli (Lega): “Vietato l’uso della carta non solo per giochi d’azzardo, ma anche per alcol e sigarette”

“Abbiamo inserito una norma volta ad evitare che la carta della cittadinanza o carta di inclusione (come verrà chiamata) venga utilizzata in malo modo, come è stato fatto fino ad

“Abbiamo inserito una norma volta ad evitare che la carta della cittadinanza o carta di inclusione (come verrà chiamata) venga utilizzata in malo modo, come è stato fatto fino ad ora. Abbiamo approvato un emendamento che vieta l’utilizzo della carta, oltre che per i giochi d’azzardo, anche per le sigarette, per i giochi pirotecnici e per gli alcolici, al fine di evitare gli abusi che ci sono stati fino a adesso”.

Lo ha dichiarato ieri in Aula al Senato la senatrice della Lega Elena Murelli durante l’approvazione del decreto di inclusione sociale.

PressGiochi