Dl Agosto: al via questa settimana alle audizioni

Prendono il via in commissione Bilancio del Senato le audizioni relative al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, che come noto, reca ulteriori novità anche per il settore del gioco pubblico.

Oggi, lunedì 31, dalle ore 16.00 sarà audito il Consiglio nazionale ordine dei consulenti del lavoro; il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC); il CNA, Casartigiani, Confartigianato, Confcommercio, Confersercenti;il CGIL, CISL, UIL e UGL.

Martedì 1, sarà la volta di ANCIM; Confindustria; Ance e Confedilizia; Anci, Upi, Conferenza Regioni e Province autonome; Unioncamere. Infine, venerdì 4, verrà ascoltato il CNEL, l’ISTAT; la Banca d’Italia; la Corte dei Conti; l’Ufficio parlamentare di bilancio.

