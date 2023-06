Delega Fiscale: il Governo propone di rafforzare i controlli sul gioco illegale grazie all’aiuto della Guardia di Finanza

Tra gli emendamenti presentati in queste ore dal Governo alla Delega Fiscale, che PressGiochi può anticipare in anteprima, vi è anche una proposta dell’Esecutivo volto a rafforzare i controlli annuali

Tra gli emendamenti presentati in queste ore dal Governo alla Delega Fiscale, che PressGiochi può anticipare in anteprima, vi è anche una proposta dell’Esecutivo volto a rafforzare i controlli annuali in materia di giochi illegali in capo ad ADM grazie all’aiuto della Guardia di Finanza.

L’articolo 13 conferisce la delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, prevedendo al comma 2, lett. O), la definizione, con decreto del Mef, su proposta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con il Comando generale della Guardia di Finanza, di piani annuali di controlli volti al contrasto della pratica del gioco illegale.

L’emendamento è volto a prevedere esplicitamente il coinvolgimento della Guardia di Finanza nel processo di definizione dei piani di controllo, al fine di tener conto del ruolo centrale svolto nel citato Corpo nel dispositivo di vigilanza nello specifico settore, ove opera – quale forza di polizia economico-finanziaria a competenza generale – con un’azione integrata sia repressiva che preventiva.

In tale quadro, la presente iniziativa emendativa – volta a prevedere che la proposta dei piani di intervento sia concertata con il Comando Generale della Guardia di Finanza – si pone quindi nella prospettiva, da un lato, di assicurare il più efficace coordinamento delle attività di controllo nel settore, dall’altro, di garantire incisività al dispositivo di contrato, orientandolo – grazi al valore aggiunto offerto dal predetto Corpo – sui soggetti connotati da un elevato profilo di pericolosità economico-finanziaria, individuati sulla base del patrimonio informativo presente nelle banche dati fiscali, valutarie e di polizia nella propria disponibilità, delle analisi di rischio dei relativi Reparti Speciali, nonché delle attività di intelligence, di cooperazione internazionale e di controllo economico del territorio, sia fisico che virtuale, effettuate dai reparti della Guardia di Finanza.

PressGiochi