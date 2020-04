Decreto Aprile, nuovo pacchetto di misure a sostegno delle imprese e proroga per lo scontrino elettronico

Dall’esenzione IVA per le mascherine al bonus 800 euro passando per un nuovo pacchetto di misure di sostegno alle imprese e un periodo transitorio dello scontrino elettronico che potrebbe coinvolgere anche la lotteria dei corrispettivi.

Sono queste alcune delle novità all’orizzonte che riguardano Fisco, Lavoro e sostegno alle imprese contenute nel Decreto Aprile annunciate dal ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri durante l’audizione per l’esame preliminare del Documento di Economia e Finanza 2020 del 28 aprile.

Un nuovo pacchetto di misure di sostegno alle imprese nel Decreto Aprile, “che terrà conto sia della loro dimensione che dell’impatto avuto dalla crisi”.

Rispetto al Fisco e al Lavoro, le misure sembrano essere meno definite. Ma stando alle parole pronunciate in Parlamento, ci sono diverse novità all’orizzonte:

forme di sostegno a fondo perduto per chi ha subito l’impatto della crisi;

rafforzamento patrimoniale per contribuire all’assorbimento delle perdite generate dalla crisi;

potenziamento del piano del Green Innovation Deal;

semplificazioni burocratico amministrative;

12 miliardi per garantire alle imprese e ai professionisti la riscossione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni per forniture, appalti e prestazioni professionali.

“Le maggiori risorse che si renderanno disponibili a seguito dell’autorizzazione parlamentare serviranno, da un lato, a rafforzare e prolungare nel tempo gli interventi che stanno già operando, dall’altro a introdurre nuovi strumenti a sostegno del tessuto produttivo che favoriscano e accelerino la fase della ripresa” ha dichiarato Gualtieri.

una sintesi delle misure fiscali previste:

rinnovo delle sospensioni, semplificazioni e agevolazioni già previste;

incremento per il credito di imposta sanificazione e acquisto mascherine;

proroga del periodo transitorio dello scontrino elettronico;

rinvio adempimenti per piccoli operatori;

revisione del sistema degli ISA 2020: introduzione di nuove e specifiche cause di esclusione per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale che dovranno necessariamente tener conto degli effetti economici dell’emergenza coronavirus;

esenzione IVA per i presidi e dispositivi sanitari di protezione individuale.

In particolare sulla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, il Ministro ha dichiarato durante l’audizione del 28 aprile:

“Per contenere l’impatto sugli operatori economici, in particolare di piccole dimensioni, saranno inoltre rinviati alcuni adempimenti, come quelli amministrativi in materia di accisa e quelli attualmente previsti per l’installazione dei dispositivi necessari alla trasmissione telematica dei corrispettivi”.

Si allunga, quindi, il periodo transitorio e si concede più tempo agli esercenti per dotarsi del registratore telematico.

PressGiochi