Decreto Alluvione. Al via da oggi alle nuove estrazioni di Lotto e Superenalotto

Prenderanno il via questa sera, venerdì 7 luglio, le estrazioni aggiuntive di Lotto e Superenalotto, le cui entrate erariali generate saranno destinate in favore di interventi emergenziali presso i territori

Prenderanno il via questa sera, venerdì 7 luglio, le estrazioni aggiuntive di Lotto e Superenalotto, le cui entrate erariali generate saranno destinate in favore di interventi emergenziali presso i territori dell’Emilia-Romagna colpiti dall’alluvione, come previsto dal “Decreto Alluvione” approvato dal governo.

Per l’estrazione aggiuntiva, tutti i consumatori hanno a disposizione le stesse modalità di gioco e assegnazione dei premi di quelle tradizionali. I proventi realizzati saranno interamente devoluti all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna e a progetti e iniziative in favore delle Comunità colpite.

A prevederlo è l’articolo 21 del decreto alluvioni nel quale si evidenzia che l’obiettivo dell’intervento normativo è la necessità di finanziare gli interventi a favore delle popolazioni dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

L’articolo prevede che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a istituire estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto destinando le maggiori entrate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Con l’introduzione di una ulteriore estrazione settimanale del gioco del “Lotto” e del “SuperEnalotto” e dei rispettivi giochi complementari e opzionali, potrebbero essere effettuate nell’arco del 2023 n. 26 estrazioni settimanali aggiuntive per ciascuno dei due giochi. La stima, quindi, delle maggiori entrate erariali, viene quantificata in misura pari a circa 45 milioni di euro; ciò anche in considerazione del fatto che l’iniziativa possa essere accolta favorevolmente dai giocatori per le finalità solidaristiche della norma.

PressGiochi