DAZN sbarca nelle scommesse: nasce DAZN Bet

DAZN sbarca nel mondo delle scommesse. Il gruppo ha annunciato una partnership strategica con Pragmatic Group per sviluppare un prodotto di scommesse rinnovato per gli appassionati di sport. Pragmatic Group,

DAZN sbarca nel mondo delle scommesse. Il gruppo ha annunciato una partnership strategica con Pragmatic Group per sviluppare un prodotto di scommesse rinnovato per gli appassionati di sport. Pragmatic Group, una piattaforma leader nella tecnologia e nella fornitura di contenuti per l’industria delle scommesse e del gioco d’azzardo, è stata scelta da DAZN per il suo spirito innovativo e imprenditoriale.

In base a questo accordo pluriennale esclusivo, sarà lanciato un nuovo servizio di scommesse con il marchio DAZN BET. DAZN BET sfrutterà la base di clienti e il marchio DAZN in base a un accordo di licenza con il Gruppo DAZN. Pragmatic Group fornirà la piattaforma e i contenuti sottostanti e sarà responsabile dello sviluppo continuo del prodotto. In risposta a ciò che i clienti DAZN affermano di volere e alla tendenza verso le scommesse in-play ricreative – si legge in una nota -, nei prossimi anni la partnership svilupperà un’esperienza divertente, conveniente e integrata per gli scommettitori occasionali che potranno divertirsi insieme allo streaming sportivo in diretta di DAZN.

Ci saranno sia prodotti che puntano sul gioco sia per svago, sia a pagamento. Shay Segev, CEO del Gruppo DAZN, ha dichiarato: «La convergenza dei media sportivi e delle scommesse è il futuro. Questa storica partnership riunisce la principale società di media sportivi e un partner tecnologico impegnato a sviluppare esperienze innovative per i fan. Sottolinea l’impegno di DAZN nel rivitalizzare l’esperienza di visione sportiva offrendo ai fan uno spettro più ampio di intrattenimento digitale».

Ashley Lang, CEO di Pragmatic Solutions, ha dichiarato: «È un onore per noi collaborare con DAZN. Sappiamo che i fan desiderano esperienze più integrate, coinvolgenti e interattive e, attraverso la nostra partnership esclusiva con DAZN, possiamo offrirle». DAZN BET dovrebbe lanciare un prodotto beta in modo graduale in concomitanza con l’inizio della nuova stagione calcistica.

PressGiochi