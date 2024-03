Danimarca: la Danske Spil ha registrato un aumento delle entrate della lotteria

I ricavi nel 2023 sono stati pari a 5,04 miliardi di corone danesi (577,2 milioni di sterline/676,1 milioni di euro/739,2 milioni di dollari). Questo dato è in aumento rispetto ai 4,98 miliardi di corone danesi riportati da Danske Spil l’anno precedente.

La divisione della lotteria Danske Lotteri Spil ha generato la maggior parte delle entrate nel 2023. Le entrate hanno raggiunto 2,87 miliardi di corone danesi, con un aumento del 2,5% e un totale annuo record. Danske Spil attribuisce questo risultato all’impatto del lancio di nuovi giochi e all’estrazione extra dell’Eurojackpot per i giocatori.

Risultati divisionali contrastanti nel 2023

Altrove, i ricavi di Danske Licens Spil, che comprende scommesse sportive e casinò online, sono scesi del 3,0% a 1,61 miliardi di corone danesi per l’anno. Ciò è stato attribuito a una percentuale di rimborso insolitamente alta sulle scommesse sportive, nonché a un mercato competitivo.

Anche i ricavi sono stati inferiori da Elite Gaming, la sala da gioco del gruppo e il business delle slot terrestri. Per il 2023, i ricavi hanno raggiunto 289,9 milioni di corone danesi, in calo del 3,2% su base annua.

Tuttavia, c’erano notizie migliori per Danske Klasse-lotteri, la “lotteria di classe” integrata nel business nell’aprile 2022. I ricavi qui sono aumentati del 30,1% a 250,4 milioni di DKK.

Inoltre, Danske Spil ha pubblicato dati per la piattaforma di sport fantasy Swush, con ricavi in calo del 27,3% a 11,7 milioni di corone danesi. Per inciso, Danske Spil ha accettato di vendere la sua quota di proprietà del 60% in Swush al quotidiano scandalistico danese Ekstra Bladet a gennaio.

Utile netto in crescita del 5,9% per Danske Spil

Considerando i costi nel 2023, le tasse statali ammontano a 644,7 milioni di DKK, le commissioni dei rivenditori a 459,6 milioni di DKK e altre entità legate al gioco a 269,6 milioni di DKK. Ciò ha lasciato un utile operativo di 3,69 miliardi di corone danesi, con un aumento del 2,5%.

Danske Spil ha inoltre registrato altre entrate per 32,9 milioni di corone danesi, ammortamenti e svalutazioni per 247,5 milioni di corone danesi e altri costi esterni e spese per il personale per 1,16 miliardi di corone danesi. Per quanto riguarda i costi finanziari, ammontavano a 33,9 milioni di corone danesi.

Tenendo conto di tutto ciò, Danske Spil ha riportato un utile ante imposte di 2,35 miliardi di corone danesi, ovvero un aumento del 6,0%. Dopo aver pagato 526,5 milioni di corone di tasse, il gruppo ha chiuso il 2023 con un utile netto di 1,82 miliardi di corone, in crescita del 5,9% su base annua.

