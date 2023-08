Cripto-attività: istituiti due codici tributo

Istituiti, con la risoluzione n. 50/E firmata il 9 agosto 2023, i codici tributo per effettuare il pagamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), delle somme dovute per la regolarizzazione delle cripto-attività detenute: il codice “1718”, denominato “Emersione delle cripto-valute”, è destinato alle sanzioni per la violazione dell’obbligo di monitoraggio, il codice “1719”- “Emersione delle cripto-attività” è relativa all’imposta sostitutiva dovuta sui valori oggetto dell’istanza di regolarizzazione.

I due nuovi identificativi seguono il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate lo scorso 7 agosto, che ha approvato il modello dell’istanza insieme alle relative istruzioni e uno schema per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della relativa documentazione probatoria. Il provvedimento ha anche stabilito che il versamento degli importi dovuti debba essere effettuato con modello F24 senza possibilità di compensazione.

Provvedimento e risoluzione dettano le prime regole “pratiche” per usufruire della procedura che consente alle persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate residenti in Italia, che detengono cripto-attività al 31 dicembre 2021 in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale previsti e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi nella propria dichiarazione annuale dei redditi, di regolarizzare la propria posizione presentando spontaneamente istanza e versando un importo parametrato al valore delle cripto-attività e/o dei redditi non dichiarati.

I due nuovi codici tributo, arrivati con la risoluzione odierna, sono:

“1718” denominato “Emersione delle cripto-valute – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale”

“1719” denominato “Emersione delle cripto-attività – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Imposta sostitutiva dovuta sui valori delle cripto-attività oggetto dell’istanza di regolarizzazione”.

Il loro posto è nel modello “F24 Elide”, in corrispondenza delle somme della colonna “importi a debito versati”, indicando:

nella sezione “contribuente”

nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento del soggetto tenuto al versamento

nella sezione “erario ed altro”

nel campo “tipo”, la lettera “R”;

nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;

nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente

risoluzione;

nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta per cui si effettua il

versamento, nel formato “AAAA”.

nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore.

