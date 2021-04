Covid. CTS su chiusura sale giochi e scommesse: “Confermato rischio contagio medio-alto, misure restrittive come in altri Paesi”

Il Comitato Tecnico Scientifico interviene nuovamente sulla chiusura di sale giochi, scommesse e bingo e conferma le dicisioni già prese in passato. Come si legge nell’ultimo verbale:

In riferimento al quesito sulla previsione della permanenza della misura della sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, il CTD nel concordare la misura prevista, rimarca: la classificazione di rischio per tale attività produttiva già utilizzata dal CTS in tutte le fasce di rilascio delle misure contenitive per tale settore ATECO risulta di livello medio alto con caratteristiche elevate per il rischio di aggregazione che si svolgono in locali al chiuso. Tali esercizi che, come esplicitato, si svolgono quasi esclusivamente in spazi confinati per connotazione intrinseca dell’organizzazione delle attività di gioco, presentano notevoli complessità nella prevenzione del contagio, anche per le numerose evidenze di utilizzo di superfici di contatto promiscuo.

Un ulteriore elemento di complessità è legato alle attività statico dinamiche dei lavoratori e dei clienti senza la possibilità di previsione dell’utilizzo delle mascherine da parte di tutti i presenti negli ambienti, anche in relazione al consumo di alimenti e bevande e del fumo di tabacco che avviene nei locali da gioco. Il CTS inoltre, sottolinea che anche in altri Paesi, le attività di gioco risultano tra quelle oggetto di maggior cautela e destinatarie di misure restrittive analoghe nell’attuale contesto epidemiologico.

PressGiochi