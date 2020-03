Covid-19. Bakoo: sospese le visite aziendali dei commerciali

“Bakoo SpA, in ottemperanza alle nuove direttive dettate dall’emergenza COVID-19, informa i propri clienti che dalla giornata odierna tutte le forze lavoro aziendali che possono essere impiegate mediante telelavoro sono state sollevate dall’obbligo di presenza all’interno dell’azienda.

Manteniamo aperte, – fa sapere l’azienda – seppur in maniera ridotta, sia le strutture tecniche relative alle riparazioni e produzione delle schede, sia quelle relative ai processi amministrativi. Le nuove disposizioni aziendali comporteranno necessariamente dei ritardi nelle procedure di riparazione delle schede e nella gestione dei nuovi ordini.

I nostri commerciali non effettueranno più visite aziendali fino a data da destinarsi, mentre sono e restano raggiungibili telefonicamente ai numeri: 392.7750142 (Matteo Marmiroli) e 347.6703590 (Alessandro Bruno).

Cosi come telefonicamente è raggiungibile l’azienda (0521.304021) per qualsiasi problematica tecnica.

La situazione emergenziale non ci consente di lavorare nelle normali condizioni e chiediamo ai nostri clienti di avere maggiore pazienza e comprensione per questo gravissimo momento sanitario nel quale tutta la provincia di Parma è rientrata da domenica 7 marzo 2020.

Auspichiamo che la situazione possa tornare alla normalità entro il minor tempo possibile ma la nostra linea aziendale pone al primo posto la salute e l’integrità dei nostri collaboratori. La nostra preoccupazione, come quella di tutto il paese, è rivolta alla necessità di uscire rapidamente da questa morsa e di tutelare le persone attorno a noi.

Bakoo è una piccola famiglia nella quale la tutela del prossimo deve sempre venire prima del tornaconto aziendale. E così continuerà ad essere”.

PressGiochi