Cordish Companies presenta nuovi piani per il mega casinò Eurovegas a Madrid

Il promotore immobiliare statunitense rimane interessato a un progetto di casinò a Madrid nonostante il precedente rifiuto delle autorità.

Cinque anni dopo aver avuto un due di picche, Cordish Companies resta interessata allo sviluppo di un mega-casinò a Madrid. Secondo quanto riferito, il promotore immobiliare statunitense ha presentato una nuova proposta all’Esecutivo di Madrid per un complesso di intrattenimento Eurovegas da 20 milioni di euro che includerebbe un casinò multisala, ristoranti e hotel.

Cordish Companies possiede già 134 ettari che propone di utilizzare per lo sviluppo, che a suo avviso creerebbe circa 56.000 posti di lavoro. L’azienda ha apportato modifiche a quanto proposto l’ultima volta, tenendo conto del feedback delle autorità. Nel 2016, Cristina Cifuentes, l’allora presidente della Comunità di Madrid, aveva affermato che la precedente proposta di Cordish sembrava promettente, ma l’anno successivo il governo ha finalmente respinto il progetto dicendo che non era conforme ai requisiti per tale infrastruttura.

“Abbiamo preso l’esperienza del progetto precedente e abbiamo tenuto conto di tutte le cose che non erano piaciute l’ultima volta. Ecco perché abbiamo incluso alcune opzioni, ad esempio, nelle questioni ambientali”. Lo studio legale che rappresenta la compagnia ha affermato di aspettarsi una decisione ragionevolmente rapida, con Javier Fernández-Lasquetty, un alleato politico del presidente di Madrid Isabel Díaz Ayuso (partito popolare), che supervisionerà la revisione della proposta.

Tuttavia, le prossime elezioni potrebbero rallentare le cose e l’azienda è rimasta cauta sul possibile risultato. Ha affermato: “Questo tipo di progetto richiede l’approvazione di molti ministeri, compreso il dipartimento responsabile delle questioni ambientali. Siamo cauti. L’ultima volta eravamo ottimisti e le cose non sono andate a buon fine. Dobbiamo essere realistici”. L’azienda ha suggerito che l’iniziativa “potrebbe rivelarsi utile per Ayuso durante la sua campagna perché rappresenterà una spinta economica per Madrid e per la Spagna”. Tuttavia, ha aggiunto: “Non si tratta di una questione politica, questa è una questione economica. Verranno creati molti posti di lavoro e non importa se sei socialista, PP o di Vox. Le questioni politiche devono rimanere in secondo piano su questo progetto”.

PressGiochi