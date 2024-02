Coppe Europee: la sfida tra Inter e Atletico Madrid accende San Siro con i nerazzurri favoriti

Una settimana di grandi sfide europee, con il Barcellona favorito a 2.55 contro il Napoli in Champions League. Si giocano i playoff di Europa League, con la Roma quotata a 2.07 per la vittoria all’Olimpico contro il Feyenoord e Rennes – Milan, che vede i francesi leggermente avanti a 2.55.

Lo spettacolo del calcio europeo torna di scena martedì 20 febbraio, con il primo big match delle italiane, in cui l’Inter fronteggerà gli spagnoli dell’Atletico Madrid. I nerazzurri arrivano alla partita dopo una lunga scia positiva in Champions League, con una sola sconfitta nelle ultime 13 partite – in finale contro il Manchester City – e forti di un secondo posto maturato nel Gruppo D, collezionando 12 punti, con tre vittorie e tre pareggi. L’Atletico Madrid, al contrario, si è qualificato agli ottavi di Champions chiudendo al primo posto del Gruppo E, raccogliendo ben 14 punti, con 4 vittorie e 2 pareggi. Allo stato attuale, gli uomini di Inzaghi sono in un momento di forma esaltante e lo dimostrano anche i bookmakers di StarCasinò Bet, che attestano una loro vittoria con segno 1 a 1.78, contro la X e il 2 quotati rispettivamente a 3.60 e 4.75. Interessanti le quote che concernono i risultati esatti, sia l’1-0 che il pareggio per 1-1 sono quotati a 5.50; l’esito 0-0 è dato possibile a 7.25.

Mercoledì 21 febbraio si giocherà Napoli – Barcellona, con i blaugrana leggermente favoriti con segno 2 a 2.55 rispetto all’1 dei partenopei quotato a 2.60. La X, invece, è bancata a 3.40. Per questo importante match, i bookies di StarCasinò Bet prospettano una partita con un numero di reti superiore a 2, in quanto l’Over 2,5 è quotato a 1.70; alte le probabilità che entrambe le squadre segnino, con il fattore Goal indicato a 1.57 contro il No Goal a 2.25. Curioso come il risultato esatto più probabile sembrerebbe essere l’1-1, quotato a 5.40, e con tutte le altre possibilità che riportano quote superiori all’8.00.

Nella splendida cornice del “Philips Stadion” si giocherà PSV Eindhoven – Borussia Dortmund, con i padroni di casa favoriti contro la squadra tedesca grazie all’1 quotato a 2.20 e il 2 del Borussia Dortmund a 3.10. La X del pareggio è bancata a 3.65.

Al Do Dragao si sfideranno Porto, secondo dietro al Barcellona nel gruppo H e Arsenal, che ha praticamente dominato il girone B. La vittoria della squadra inglese viene quotata a 1.68, nonostante il fattore campo per i dragoes: la squadra di Conceição, infatti, non ha mai perso in casa contro l’Arsenal (2 vittorie ed un pari). L’1 e la X per questo match sono indicati rispettivamente a 5.00 e 3.65.

Il ritorno dei playoff di Europa League vede protagonista la Roma di Daniele De Rossi con il Feyenoord guidato da Arne Slot. I giallorossi, forti del pareggio per 1-1 dell’andata, partono ampiamente favoriti: dopo la netta vittoria fuori casa contro il Frosinone, il successo dei capitolini con segno 1 è dato a 2.07, con l’X a 3.40 e il 2 a 3.30, quota influenzata dallo scarso rendimento della squadra di Rotterdam in trasferta, che ha collezionato ben 4 sconfitte nelle ultime 10. Approfondendo le quote riguardanti le reti, la Roma ha segnato 11 goal nelle ultime 5 partite, il Feyenoord ha gonfiato le reti in 9 partite esterne su 10. Per queste ragioni, i bookies di StarCasinò Bet attestano il Goal a 1.72, ben distante dal No Goal, quotato a 2.02. La quota di Over 2,5 e Under 2,5 sono invece identiche a 1.87, rendendo difficile identificare un’opzione favorita rispetto all’altra.

Di difficile analisi è anche il match Rennes – Milan, che vede favorita la prima di pochissimo, con un segno 1 a 2.55, contro il segno 2 a 2.60. La X del pareggio è quotata a 3.30.

Giovedì si giocherà anche Tolosa – Benfica, con la squadra portoghese pronosticata ampiamente vittoriosa: se l’1 è bancato a 3.85 e la X a 3.55, il 2 si attesta a 1.85.

Decisamente favorito anche l’Olympique Marseille, che affronterà lo Shakhtar Donetsk: l’1 è quotato 1.70, la X a 3.75 e il 2 a 4.45.

Per quel che concerne il ritorno di Conference League, il Bodø Glimt risulta essere leggermente favorito rispetto agli avversari dell’Ajax: il segno 1 è infatti dato a 2.38, mentre la X del pareggio a 3.85. Il 2 degli olandesi è bancato a 2.48. Trend simile per il match Dinamo Zagabria – Real Betis, che vede quest’ultimo favorito a 2.45 contro un 1 a 2.75. La X è quotata a 3.25. Indicato come vincitore anche il Ludogorets, il cui segno 1 è bancato a 1.97, contro il 2 del Servette segnato a 3.60, mentre la X è fissata a 3.40. Presso il Deutsche Bank Park si terrà il match tra Eintracht Frankfurt e Royale Union Saint-Gilloise: i tedeschi riportano il favore dei bookies con l’1 quotato a 2.02, mentre il segno 2 a 3.50. La X del pareggio è data a 3.35.