Coppa Italia. Lazio-Roma: derby capitale con vista semifinale Leao punta l’Atalanta: gol o assist a 2,15 su Sisal.it

Sette anni dopo, Lazio e Roma si ritrovano in Coppa Italia. Allora si trattava di una semifinale, dove ebbero la meglio i biancocelesti nel doppio confronto; domani pomeriggio le due formazioni capitoline si contendono un posto tra le migliori quattro del torneo. Gli esperti Sisal vedono i giallorossi leggermente favoriti a 2,75 contro il 2,85 dei ragazzi di Sarri mentre si sale a 3,00 per il pareggio. Pareggio che, in Coppa Italia, si è verificato solo in due occasioni e la più recente oltre 50 anni fa. La sfida che si prolunga ai supplementari è ipotesi data a 3,00 mentre si sale a 5,00 per una soluzione ai calci di rigore. Perfetta parità, invece, per il passaggio turno: sia Lazio che Roma sono offerte a 1,90 per volare in semifinale. Tantissimi i fattori che fanno prediligere l’Under, a 1,50, all’Over, in quota a 2,40. Un derby porta con sé sempre tanti episodi: ecco che un rigore, a 2,70, un consulto del VAR, a 3,00, o un’espulsione a 2,85, potrebbero fare la loro comparsa nel corso del match. Sia Lazio che Roma sono specialiste nel segnare nei finali di gara: l’ultimo gol del match segnato dal 76esimo in poi è dato a 2,25. Tanti assenti si diceva, da entrambi i lati: Taty Castellanos, in gol a 2,75, guiderà l’attacco della Lazio. Proverà a far male ancora alla sua ex squadra Pedro, a segno a 5,00, mentre un assist di Felipe Anderson si gioca a 6,00. La Roma risponderà con i suoi pezzi pesanti: Romelu Lukaku, primo marcatore a 6,00, vuole trascinare i suoi mentre Paulo Dybala, a segno a 4,00, cerca la rete numero 12 contro i biancocelesti ma la prima con la maglia giallorossa. Un gol su punizione diretta di capitan Lorenzo Pellegrini, come in campionato due anni fa, pagherebbe 25 volte la posta.

La vincente del derby capitolino sfiderà, in semifinale, chi passerà il turno tra Milan e Atalanta. Le due formazioni non si sfidano in Coppa Italia da ben 23 anni e, anche allora, si trattava di quarti di finale. Padroni di casa favoriti, per gli esperti Sisal, a 2,20 contro il 3,20 della Dea mentre il pareggio si gioca a 3,50. Stessa quota per la gara che va ai supplementari con i calci di rigore offerti a 6,50. Passaggio turno sempre di marca rossonera: 1,62 per il Milan, 2,25 per l’Atalanta. La Combo Goal + Over 2,5, a 2,05, appare molto probabile ma non sono da escludere né un gol dalla panchina, a 2,75, né un Ribaltone, in quota a 7,00. Rafa Leão, gol o assist a 2,15, è pronto a trascinare i rossoneri mentre la rete di testa di Olivier Giroud è offerta a 12. L’Atalanta si affida al grande ex Charles De Ketelaere, gol a 5,00, mentre Luis Muriel, ultimo marcatore a 10,50, sogna di bissare la prodezza in campionato.

