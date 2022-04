Coppa Italia: Inter favorito sul Milan per l’approdo in finale

Il destino vuole che, in questa stagione, Inter e Milan si contendano tutto, dallo scudetto alla finale di Coppa Italia. Le due formazioni milanesi si sfidano questa sera nella gara di ritorno della competizione nazionale dopo il pareggio nella gara dello scorso 2 marzo. L’Inter, secondo gli esperti Sisal, parte favorita a 2,00 rispetto al 3,75 del Milan mentre per il pareggio si scende leggermente, a 3,50. Nerazzurri avanti, seppur di poco, anche nel passaggio turno, 1,80 rispetto al 2,00 della formazione di Pioli. Inter e Milan vogliono scacciare un tabù visto che la prima non vince la Coppa Italia da 11 anni mentre i cugini addirittura da 19. Maignan ha chiuso la porta mentre i ragazzi di Inzaghi hanno la miglior difesa in campionato: l’Under, a 1,72, potrebbe starci. Così come un bis dello 0-0 dell’andata: lo stesso risultato esatto anche al ritorno pagherebbe 10 volte la posta. Inzaghi punta sulla coppia Dzeko – Lautaro, con il primo in gol a 3,00 e il secondo a 2,75. Pioli deve fare ancora a meno di Ibra, ma ha Leao – Giroud come armi offensive: è a 3,23475 la rete del francese, si sale a 4,50 per quella del portoghese. Come ogni derby che si rispetti, la tensione sarà altissima, specie con una finale in palio: l’opzione rigore + espulsione è a 9,00.

Allo Stadium va in scena l’altra semifinale tra Juventus e Fiorentina, un nuovo capitolo nella ormai centenaria rivalità tra i due club. I bianconeri partono dall’1 a 0 dell’andata e sembrano avere la strada in discesa verso la terza finale consecutiva della competizione, la vittoria bianconera è infatti a 1,85, si sale a 4,00 per il blitz della viola, il pareggio è a 3,75. Ancora più marcato il distacco per il passaggio turno, a 1,20 la Juventus, a 4,50 la Fiorentina. Occhi puntati sull’ex Vlahovic, il serbo è il primo indiziato a finire sul tabellino dei marcatori, a 2,50. Alle battute finali della sua avventura in bianconero, Dybala vuole aiutare la sua squadra nella conquista della finale, un suo gol è a 3,00. Tra gi uomini di Italiano, spiccano Piatek, a 4,00, e Cabral, a 4,50. La gara di andata è stata decisa da un autogol di Venuti, un’altra autorete si gioca a 9,00.

PressGiochi