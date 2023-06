Convention Bacta: confermata la presenza della Bank of England, del ministro al gambling e dei ceo dell’industria

La Convention Bacta di quest’anno, che si terrà il 22 novembre, si preannuncia come una delle più perspicaci degli ultimi tempi con politici di spicco, Andrew Rhodes della Gambling Commission, Michael Dugher del Betting and Gaming Council e Miles Baron della Bingo Association che hanno tutti accettato gli inviti a partecipare all’incontro annuale dei membri dell’associazione di categoria del Regno Unito.

La Banca d’Inghilterra è l’ultimo organo ad aver accettato di far parte dell’evento clou e fornirà approfondimenti esperti sulle tendenze dei pagamenti, compreso ciò che la Banca sta facendo per proteggere l’accesso al contante.

Bacta è stata fortemente incoraggiata dalla risposta positiva che ha ricevuto da politici, istituzioni e leader di pensiero.

L’amministratore delegato John White ha osservato: “Il nostro obiettivo con la Convention è quello di riunire un corpo di relatori che siano autorità nel loro campo, in grado di spiegare le ultime idee e parlare delle implicazioni sia della politica che dei relativi sviluppi per i membri di Bacta e le loro imprese.

Con le prossime elezioni generali del Regno Unito che dovranno svolgersi entro il 28 gennaio 2025 e in seguito alla tanto attesa pubblicazione del Libro bianco sulla riforma del gioco d’azzardo, sono lieto che siamo stati in grado di assicurare sia il ministro responsabile del gioco d’azzardo, The Rt Hon Stuart Andrew MP così come il ministro ombra, Alex Davies-Jones MP. Entrambi, ne sono certo, vorranno spiegare gli obiettivi politici e la visione del loro partito per il futuro delle attività di gioco d’azzardo terrestri nel Regno Unito.

Il tema politico si estenderà fino alla sera, quando Bacta terrà il suo ricevimento parlamentare annuale alla Camera dei Comuni.

Il CEO del Betting and Gaming Council Michael Dugher, che durante la sua carriera come deputato del partito laburista è stato Segretario di Stato ombra per la cultura, i media e lo sport, e Miles Baron, CEO della Bingo Association, parteciperanno a un round di ‘C-Level In Conversation’ mentre un altro amministratore delegato, Andrew Rhodes della Gambling Commission, terrà un discorso chiave”.

PressGiochi