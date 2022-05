Conference League. La Roma vuole fare la storia contro il Leicester

Lo Stadio Olimpico prova a trascinare la Roma verso la finale di Conference League. I giallorossi, dopo il pareggio dell’andata contro il Leicester, sono leggermente favoriti: gli esperti Sisal, infatti, vedono i capitolini vincenti a 2,20 rispetto al 3,25 dei ragazzi di Rodgers mentre si sale leggermente a 3,40 per il pareggio. Roma avanti anche per il passaggio turno offerto a 1,65 contro il 2,25 del Leicester. L’Under, a 1,75, si fa preferire leggermente all’Over, in quota a 1,95. Ecco quindi che il 2-0 per i padroni di casa è offerto a 11 mentre lo stesso risultato esatto degli inglesi pagherebbe 18 volte la posta. Il VAR, in Conference League, è valido solo dalle semifinali e vedere l’arbitro Jovanovic consultarlo è dato a 3,50.

Tammy Abraham, 8 reti in Europa con la maglia della Roma, vuole regalare ai suoi tifosi una notte da ricordare: un gol di testa, specialità della casa, si gioca a 9,00. La difesa della Roma, quasi perfetta all’andata, dovrà però frenare ancora una volta Jamie Vardy, leader storico del Leicester: la rete del bomber inglese è in quota a 3,00.

L’altra finalista della Conference League uscirà dalla sfida tra Olympique Marsiglia e Feyenoord. I francesi, per gli esperti Sisal, sono favoriti a 2,10 rispetto al 3,20 dei biancorossi con il pareggio offerto a 3,75. Il Feyenoord però, dopo il successo dell’andata, ha maggiori chance di giocare la finale di Tirana: il passaggio turno degli olandesi si gioca a 1,44, quello del Marsiglia a 2,75. Dimitri Payet è sempre il pericolo numero per i francesi: una sua rete è data a 2,50 mentre quella di Cyriel Dessers, capocannoniere della competizione con 10 reti, è offerta a 3,00.

