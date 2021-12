Concorsi pronostici: da gennaio 2022 addio al Totogol

A partire dal mese di gennaio 2022, i giocatori dovranno dire addio ai concorsi pronostici sportivi “Il9” e “totogol”, nonché alla scommessa sportiva a totalizzatore “Big match”.

Lo stabilisce la determina direttoriale di ADM a firma del direttore Marcello Minenna.

Dal prossimo gennaio, quindi, le modalità di gioco dei concorsi pronostici sportivi consentite saranno quelle stabilite dal regolamento adottato con determinazione direttoriale R.U.341800 del 15 settembre 2021.

Come si legge nella determina “Tutti i resti provenienti dall’arrotondamento delle quote unitarie di vincita e dagli arrotondamenti delle cedole di caratura vincenti e rimborsabili degli ultimi concorsi “Totocalcio”, “Il9” e “Totogol”, organizzati secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, così come le vincite ed i

rimborsi non riscossi entro i termini di cui all’articolo 17 del medesimo decreto, confluiscono nel Fondo di riserva previsto dall’articolo 1, lett. j), della determinazione direttoriale R.U. n.341800 del 15 settembre 2021.

Qualora nell’ultimo concorso de “Il9” e del “Totogol” non si registrino vincitori per una o più categorie di vincita, il relativo montepremi è ripartito in parti uguali tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio. Qualora non vi siano colonne unitarie che abbiano realizzato alcun punteggio valido, il relativo montepremi non assegnato confluisce nel fondo di riserva previsto dall’articolo 1, lettera j), della determinazione direttoriale R.U. n. 341800 del 15 settembre 2021.

Qualora nell’ultimo concorso del Totocalcio organizzato secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, non si registrino vincitori per la prima categoria di vincita, il relativo montepremi non assegnato confluisce nel fondo di riserva previsto dall’articolo 1, lettera j), della determinazione direttoriale R.U. n.341800 del 15 settembre 2021.

Qualora nell’ultima scommessa a totalizzatore “Big Match” non dovessero risultare unità di scommessa vincenti, il montepremi non assegnato confluisce nel fondo di riserva previsto dall’articolo 1, lettera j), della determinazione direttoriale R.U. n.341800 del 15 settembre 2021”.

PressGiochi