Concessioni Awp e Vlt: ADM comunica la proroga fino a dicembre 2024

Le concessioni per la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento vengono prorogate fino al 31 dicembre 2024 previo pagamento, nei tempi e negli importi definiti dalla medesima legge, di un corrispettivo proporzionato ai nulla osta di esercizio per gli apparecchi da intrattenimento.

Così fa sapere la Direzione Giochi – Ufficio apparecchi da intrattenimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in una nota relativa alla proroga delle concessioni di Awp e Vlt prevista nella legge di bilancio 2023.

“In applicazione dell’articolo 1, comma 124, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, – si legge nella nota ADM – tutte le concessioni per la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., in scadenza il prossimo 29 giugno, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024, previo pagamento, nei tempi e negli importi definiti dalla medesima legge, di un corrispettivo proporzionato ai nulla osta di esercizio per gli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lett. a) del TULPS e ai diritti novennali degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lett. b), del TULPS, posseduti dai singoli concessionari, al 31 ottobre 2022. Eventuali ulteriori comunicazioni inerenti all’efficacia delle citate concessioni saranno oggetto di tempestiva pubblicità da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”.

