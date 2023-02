Con 40mila presenza, ICE London fissa un nuovo record

ICE London 2023 ha stabilito un nuovo record di presenze. Le cifre generali che rimangono soggette a verifica indipendente confermano che la celebrazione della scorsa settimana dell’industria del gioco internazionale è stata condivisa da oltre 40.000 partecipanti unici: la prima volta che lo spettacolo ha sfondato la cifra simbolica.

Il totale si confronta con i 36.000 che hanno partecipato a ICE 2020 – l’ultima edizione di ICE pre-pandemia – e i 24.000 che hanno partecipato all’edizione ridotta dello spettacolo che è andata in scena nell’aprile 2022.

Stuart Hunter, amministratore delegato di Clarion Gaming, ha dichiarato: “È molto importante sottolineare che i dati sono soggetti a verifica indipendente, tuttavia siamo fiduciosi che l’ICE abbia superato il record di 40.000 e nel processo abbia stabilito un nuovo record di presenze per uno spettacolo che nel suo formato originale risale agli anni ’30.

Inoltre, il numero di giorni di visita che misura le visite di ritorno, si attesta a 79.000. Chiaramente questi sono numeri davvero significativi e credo che riflettano l’enorme importanza e il valore che i visitatori attribuiscono alla loro esperienza ICE. Dal punto di vista del settore, sappiamo che il 50% dei partecipanti a ICE 2023 opera sia in modalità terrestre che online, con il 50% solo online. Casino and Games è stata l’area operativa principale per 20.000 partecipanti, di cui 13.000 focalizzati sulle scommesse sportive.

La crescente importanza dei pagamenti è stata evidente con 5.000 partecipanti che l’hanno citata come obiettivo principale e motivo della partecipazione. Ulteriori elementi distintivi includono una risposta straordinariamente positiva a ICE VOX che ha registrato il tutto esaurito per la prima volta. Il 2024 vedrà un’ulteriore espansione di questa importante area per facilitare l’aumento dei contenuti e della capacità. Significativamente più dell’80% dello spazio disponibile per l’edizione 2024 è stato riprenotato entro le 16:00 di giovedì.”

PressGiochi