Commissione di inchiesta sul gioco: giovedì 27 gennaio prosegue l’audizione del Viceministro Pichetto Fratin

E’ fissata per il prossimo giovedì 27 gennaio alle ore 8,30 il seguito dell’audizione del Sen. Gilberto Pichetto Fratin, Viceministro per il Ministero dello Sviluppo Economico presso la Commissione di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico.

Il Viceministro, nella precedente audizione aveva evidenziato come, in vista del riordino della normativa del settore del gioco pubblico bisognasse “ripartire dall’intesa della Conferenza unificata raggiunta nel 2017 e poi bloccata per dare un assetto omogeneo al settore del gioco, anche per intervenire in maniera efficace nel contrasto al gioco illegale che nel periodo della pandemia è aumentato considerevolmente”.

“Aver bloccato l’intesa Stato/Regioni del 2017 – aveva ricordato Pichetto Fratin – ha anche impedito di svolgere le gare per il rinnovo delle concessioni scadute. E la proroga decisa dal Governo al marzo 2022 è insufficiente per consentire alle imprese di programmare la loro attività e perfino di accedere al credito bancario, legato come sappiamo a una programmazione dell’attività aziendale con una certa prospettiva temporale”.

