Comm. Finanze del Senato: “Le scelte di ADM saranno determinanti per il successo del riordino dei giochi”

La Commissione Finanze del Senato nella giornata di ieri ha approvato la proposta di risoluzione relativa all’atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale nelle quali si sviluppa l’attività delle Agenzie fiscali per il triennio 2024-2026. La proposta a firma Garavaglia è stata approvata anche dal Sottosegretario all’economia Federico Freni.

La Commissione, esaminato l’atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per il triennio 2024-2026, ha espresso apprezzamento per la tempestiva trasmissione del documento che consente alla Commissione, a propria volta, di formulare osservazioni e indicazioni.

Relativamente all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, gli obiettivi fissati in materia doganale appaiono adeguati alle sfide poste dalla gestione dei traffici e del commercio transfrontaliero per cogliere il duplice obiettivo di rendere fluidi gli scambi e contrastare i comportamenti illeciti. Sul fronte dei giochi pubblici, le scelte che saranno compiute per la riforma in attuazione della delega potranno avere successo o meno in relazione alla capacità dell’Agenzia di gestire in maniera efficiente ed efficace tali processi.

E’ stata respinta invece la proposta di risoluzione a firma Turco del M5S nella quale si chiedeva “con riferimento all’attività dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, merita un passaggio il controllo dell’ente finalizzato ad elevare la qualità del gioco pubblico, proteggere i soggetti vulnerabili e contrastare il gioco illegale. Come noto, tutta la materia dei giochi pubblici è attualmente in fase di riordino nell’ambito delle misure di attuazione della delega. Occorre rilevare, tuttavia, che i provvedimenti finora adottati finiscono per agevolare oltremodo l’accesso al gioco online anche attraverso la facilitazione dell’apertura e della gestione del conto gioco, mediante la

configurazione di una rete capillare di punti di ricarica e di erogazione di servizi accessori al gioco online, sia attraverso la previsione di strumenti di identificazione inadeguati ad escludere dall’accesso al gioco i minori e i soggetti vulnerabili. Appare imprescindibile adottare misure sia normative che di controllo da parte degli enti preposti, che mettano al centro il giocatore e la tutela della salute del medesimo al fine di evitare condotte di gioco a rischio compulsivo”.

Il senatore Turco commentando la decisione della Commissione di respingere la propria proposta ha ricordato che “con riferimento all’ambito di attività dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che i provvedimenti finora adottati hanno agevolato l’accesso al gioco online, anche attraverso la facilitazione dell’apertura e della gestione del conto gioco, mediante la configurazione di una rete capillare di punti di ricarica. Giudico imprescindibile l’adozione di misure che mettano al centro la tutela della salute del giocatore, al fine di evitare condotte di gioco a rischio compulsivo”.

PressGiochi