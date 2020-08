Come il mondo del gambling risponde a Covid19: cresce il poker online e le scommesse virtuali, le lotterie cambiano canale

All’interno del gioco d’azzardo tradizionale, durante la pandemia di Covid19, c’è stata una sostanziale diminuzione (> 50%) delle entrate lorde da gioco (GGR) nei settori dei casinò, delle slot (non nei casinò), del bingo e delle scommesse. L’impatto globale di COVID-19 sul settore delle lotterie è stato inferiore, con solo la metà degli intervistati che ha segnalato un calo sostanziale equivalente al GGR.

Sono questi alcuni risultati dell’indagine realizzata da IAGR, International Association of Gaming Regulators, che ha realizzato un rapporto sull’impatto globale che COVID-19 ha avuto sul gioco d’azzardo e sulla miriade di risposte dei governi nazionali e delle autorità di regolamentazione del gioco per rispondere alla pandemia.



Per il gioco d’azzardo online, il quadro è stato contrastante.

Il GGR dei casinò sembra essere rimasto stabile a livello globale, con metà delle giurisdizioni che non hanno segnalato cambiamenti sostanziali. Per il bingo, 7 giurisdizioni su 10 non hanno segnalato cambiamenti sostanziali. Le scommesse online hanno registrato una sostanziale diminuzione nella metà delle giurisdizioni, a causa di una riduzione delle opportunità di scommesse su eventi reali poiché gli sport dal vivo sono stati cancellati. Il GGR delle lotterie online non è cambiato sostanzialmente nella metà delle giurisdizioni, ma è aumentato in 4 in 10 giurisdizioni; probabilmente guidato dal “cambio di canale” quando i giocatori abituali sono passati dall’acquisto di prodotti della lotteria dai punti vendita al dettaglio all’online. Il poker online sembra aver visto la maggior crescita del GGR dalla sua base pre-COVID-19, con metà delle giurisdizioni che hanno segnalato un aumento sostanziale.

Nel tentativo di compensare la riduzione degli sport dal vivo, alcuni operatori hanno sviluppato o aumentato la loro attenzione sugli eventi di scommesse virtuali. Le prime prove indicano che, a livello globale, le scommesse su eventi virtuali sono cresciute e potrebbero essersi affermate più saldamente come un prodotto di gioco d’azzardo. Ma il GGR delle scommesse virtuali è iniziato da una base bassa e rimane basso come percentuale del GGR delle scommesse totali.

In generale, il numero di consumatori che si autoescludono è rimasto statico nella metà delle giurisdizioni ed è aumentato o diminuito nell’altra metà. Gli intervistati hanno anche riferito di non aver subito cambiamenti sostanziali nel numero di reclami relativi al gioco responsabile. Ciò è rassicurante, dato che la riduzione del personale e le diverse modalità di lavoro tra gli operatori di gioco e le autorità di regolamentazione hanno creato circostanze difficili per mantenere il gioco sicuro.

I dati sul gioco d’azzardo illegale e senza licenza presentano un quadro misto. Ci dice che i livelli di criminalità percepiti o effettivi sono cambiati nella maggior parte delle giurisdizioni, che siano alti o bassi. Valutiamo che qualsiasi aumento sarà molto probabilmente il risultato di un maggiore utilizzo di siti di gioco d’azzardo online illegali o senza licenza.

Il marketing e la pubblicità di prodotti e servizi di gioco d’azzardo sono una preoccupazione crescente per alcune giurisdizioni. I risultati del sondaggio mostrano che le autorità di regolamentazione hanno stimato che gli operatori di gioco d’azzardo, per la maggior parte, hanno ridotto le spese di marketing e pubblicità durante il periodo iniziale di COVID-19. Tuttavia, in un quinto delle giurisdizioni, gli operatori hanno aumentato la spesa, potenzialmente per cercare di mantenere la quota di mercato o spostare i clienti sui prodotti online.

Accanto a questa analisi, – spiega IAGR – abbiamo chiesto alle giurisdizioni quali approcci avevano adottato per rispondere a COVID-19. Le due principali azioni normative intraprese per rispondere alla pandemia richiedevano l’attuazione di misure di allontanamento sociale nei locali di gioco e il ritardo o l’annullamento di audit o ispezioni dei locali di gioco.

Volevamo anche esplorare l’efficacia dei dati normativi durante la fase di gestione delle crisi COVID-19 nella primavera del 2020. Oltre la metà delle giurisdizioni non aveva bisogno di richiedere dati aggiuntivi agli operatori di gioco d’azzardo per comprendere meglio l’impatto della pandemia sul mercato.

Mentre il mondo si adegua a una “nuova normalità”, il gioco d’azzardo sta lentamente iniziando a riprendersi. A medio termine, il recupero dipenderà probabilmente dall’efficacia dei trattamenti e dei vaccini COVID-19. È probabile, tuttavia, che COVID-19 avrà un impatto a lungo termine sul gioco d’azzardo. Quasi la metà delle giurisdizioni intervistate ha previsto che il virus avrebbe portato a una diminuzione del gioco d’azzardo terrestre; probabilmente accelerando i cambiamenti strutturali che stavano già emergendo in alcuni settori. Un terzo ha previsto un aumento del gioco d’azzardo online.

In totale, 47 giurisdizioni hanno contribuito al sondaggio, inclusi membri e non membri IAGR provenienti dalla maggior parte dei continenti. I dati per questo rapporto sono stati raccolti alla fine di giugno 2020.

