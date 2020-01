Codere riceve due linee di credito per rafforzare le operazioni di gioco in Messico

La multinazionale di gioco spagnola Codere ha ricevuto due linee di credito dal valore di € 36 milioni. La disponibilità dei fondi consentirà a Codere di migliorare le sue operazioni in Messico e Uruguay e le strutture esistenti nei due Paesi.

In Messico, Codere detiene 85 sale giochi e 90 centri scommesse. In Uruguay, Codere gestisce sei sale giochi, 26 centri scommesse e due ippodroni. Eventuali miglioramenti alle proprietà in Uruguay saranno progettati per rendere tali luoghi più interessanti per gli acquirenti, poiché Codere starebbe pensando di vendere il 50% delle operazioni interne a Sun Dreams, con sede in Cile.

Secondo quanto riferito, Codere ha già attivato una linea di credito revolving di circa $ 100 milioni. Ha anche un’obbligazione rifinanziata del valore di oltre $ 858,5 milioni, che maturerà il prossimo anno.

Mentre la società si affretta a riprendersi dalle azioni sbagliate del suo ex capo latinoamericano, è fiduciosa che sarà in grado di continuare a crescere in tutta la regione. Secondo quanto riferito, è in corso un accordo che dovrebbe portare a un progetto di joint venture tra la società e Hard Rock International per un nuovo casinò in Messico, e sta ancora andando avanti con ulteriori operazioni in tutta la regione.

