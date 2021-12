Codere Online quotato a New York

Da questo mercoledì, le azioni e i warrant di Codere Online sono quotati sul mercato nordamericano rispettivamente con le nomenclature “CDRO” e “CDROW”.

La società rende così visibile la sua posizione come operatore leader di scommesse sportive e giochi online in America Latina, con un ambizioso piano di espansione nella regione.

Con l’iconico suono della campana della Nasdaq Tower a Times Square, Codere Online ha celebrato il suo debutto sul mercato azionario nordamericano questo mercoledì, in un evento virtuale trasmesso a livello internazionale e in diretta.

L’amministratore delegato di Codere Online, Moshe Edree, è stato incaricato di suonare il campanello virtuale all’apertura del mercato alla Nasdaq Tower, New York, accompagnato da dipendenti e collaboratori dell’azienda, segnando così a distanza l’inizio delle negoziazioni azionarie. Con ciò, le azioni ordinarie e i warrant di Codere Online Luxembourg S.A. hanno iniziato a fare trading con i ticker “CDRO” e “CDROW”, rispettivamente.

“Abbiamo un ambizioso piano di espansione in vista della nostra attività di scommesse sportive e giochi online in America Latina e la chiusura di questa operazione ci fornisce le risorse per continuarla. Siamo molto entusiasti di essere stati invitati a suonare la campanella di apertura al Nasdaq, in un evento che mette in luce mesi di duro lavoro e cristallizza la forza del nostro progetto “, ha spiegato Moshe Edree.

Vicente Di Loreto, amministratore delegato di Grupo Codere, che detiene una quota di maggioranza in Codere Online, ha dichiarato, da parte sua, che “la chiusura di questa operazione, che segue la recente ristrutturazione finanziaria di Grupo Codere, fornirà a Codere Online i fondi per catturare la sua grande potenziale di crescita, principalmente nel mercato latinoamericano”.

Un evento visionabile sul canale Nasdaq attraverso il link https://www.nasdaq.com/events/codere-online-rings-the-opening-bell-in-celebration-of-its-ipo.

Codere Online ha concluso martedì 30 novembre la fusione con SPAC DD3 Acquisition Corp. II (“DD3”), previa approvazione dell’operazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti del 18 novembre 2021 e rispetto delle condizioni di chiusura. A seguito della fusione, Codere Online ha ricevuto un contributo lordo di circa $ 116 milioni (circa $ 103 milioni al netto delle spese di transazione), soggetto ai termini e alle condizioni della fusione, che sarà utilizzato principalmente per investimenti di marketing, crescita del business, sviluppo tecnologico e ottimizzazione della piattaforma di gioco.

