Clarion lancia il World Gaming Forum: una nuova casa per leader del settore e decisori politici

Gli organizzatori di ICE hanno sfruttato appieno gli spazi aggiuntivi e le strutture avanzate offerte dalla nuova sede, la Fira Gran Via di Barcellona, per lanciare il World Gaming Forum

Gli organizzatori di ICE hanno sfruttato appieno gli spazi aggiuntivi e le strutture avanzate offerte dalla nuova sede, la Fira Gran Via di Barcellona, per lanciare il World Gaming Forum (WGF), un evento immersivo di tre giorni dedicato all’apprendimento, al networking e alla condivisione di conoscenze, che sostituisce ICE VOX.

Parlando della creazione del WGF, Stuart Hunter, Managing Director di Clarion Gaming, ha spiegato il progetto di migrazione di ICE e iGB Affiliate da Londra a Barcellona. Hunter ha sottolineato: “Il trasferimento a Barcellona è stato pensato per cogliere le opportunità offerte dalla nostra nuova sede, che ci permette di elevare tutto ciò che facciamo, consolidando il nostro ruolo al crocevia dei settori globali del gaming, attraendo partecipanti da tutto il mondo.”

Hunter ha inoltre dichiarato: “Il World Gaming Forum è stato concepito per riflettere meglio i valori dei nostri marchi leader del settore, che comprendono il World Regulatory Briefing, la nuova Casino & Leaders Conference (precedentemente l’ICC), e la nuova Esports & Games Conference (precedentemente Esports Betting Conference).”

Nel 2024, l’evento è riuscito a riunire oltre 1.210 decisori di alto livello provenienti da 79 paesi, inclusi 621 dirigenti di livello C, 87 CEO globali, 72 enti regolatori nazionali e regionali, e 7 ministri di governo. L’edizione ampliata dell’ICE World Gaming Forum offrirà connessioni esclusive e contenuti attraverso tre conferenze, workshop approfonditi, tavole rotonde di alto livello e eventi di networking personalizzati, creando uno spazio per i leader del pensiero, gli innovatori e i decisori politici del settore.”

Hunter ha aggiunto: “Le strutture eccezionali della Fira Gran Via di Barcellona, uno dei più grandi e moderni centri espositivi d’Europa, rispecchiano lo status del World Gaming Forum come piattaforma d’élite per il dialogo, la condivisione di conoscenze e la collaborazione tra l’industria globale del gioco d’azzardo e i legislatori che la regolano, un dinamismo essenziale per lo sviluppo di un settore progressivo, responsabile e sostenibile.”

Il World Gaming Forum si svolgerà da lunedì 20 a mercoledì 22 gennaio, insieme alle mostre ICE e iGB Affiliate, e offrirà ai delegati un’esperienza esclusiva con lounge VIP in stile club, giardino per il networking e servizi concierge dedicati.

PressGiochi è media partner di Clarion.