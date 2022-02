Cirsa: nel 2021 realizzato un utile operativo di 331,4 milioni di euro

Cirsa, multinazionale leader nei giochi e nel tempo libero e società leader del settore in Spagna, ha ottenuto nel 2021 un utile operativo di 331,4 milioni di euro e un utile operativo di 1.117,3 milioni di euro. Nel quarto trimestre ha raggiunto un utile operativo di 121,2 milioni euro (+137% vs 4trim20) e un risultato operativo di 378,4 milioni di euro (+79% vs 4trim20).

Nel 2021, nonostante sia stato un anno significativamente condizionato dalle restrizioni generalizzate in tutti i Paesi in cui la Società opera, i risultati si sono evoluti trimestre dopo trimestre in modo molto favorevole, sia in termini di crescita dei ricavi che di risultato operativo, superando del +163% il raggiungimento nel 2020. Il miglioramento dei risultati conseguiti nel corso dell’anno è stato pienamente allineato al progressivo recupero dei livelli di attività ante pandemia.

Per quanto riguarda il quarto trimestre e in particolare nel mese di dicembre, sia la Spagna che l’Italia hanno risentito delle diverse restrizioni derivanti dall’impatto della variante Omicron. Per lo stesso motivo, i mercati dell’America Latina hanno avuto comportamenti diversi, dal recupero delle ore di funzionamento a Panama e Colombia alle severe restrizioni subite in Messico, Perù e Costa Rica. Secondo Joaquim Agut, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo CIRSA, “l’attuazione della nostra strategia, pienamente allineata agli attuali criteri di sostenibilità, è stata possibile grazie allo sforzo di realizzare i piani portati avanti dall’Organizzazione nel suo insieme e ci ha consentito per raggiungere risultati già molto vicini a quelli raggiunti prima della pandemia”.

Punti salienti del 2021:

ITALIA

La riapertura dell’attività in Italia è iniziata a fine maggio a tappe e in diverse regioni, completandosi dagli ultimi giorni di giugno. Da quel momento in poi, i risultati delle macchine AWP e VLT si sono gradualmente ripresi. È interessante notare che, da metà agosto, l’Italia ha reso obbligatorio il Green Pass per l’accesso, tra gli altri, alle strutture alberghiere e ha mantenuto le restrizioni sulla capienza delle sale, anche durante il terzo e quarto trimestre.

CASINÒ

I risultati della divisione Casinò hanno iniziato una forte ripresa rispetto al secondo trimestre dell’anno a seguito del progressivo miglioramento delle restrizioni in tutti i mercati della Società, raggiungendo il 90% delle ore di funzionamento nel terzo e quarto trimestre contro il 50% delle media registrata nel primo trimestre. Negli ultimi tre mesi dell’anno paesi come Repubblica Dominicana e Colombia, già senza restrizioni dovute alla pandemia, sono riusciti a superare i risultati del 2019 in valuta locale. Il Marocco è rimasto chiuso tutto l’anno.

SLOT

La divisione Slots ha registrato una forte ripresa rispetto al secondo semestre, in quanto il primo semestre è stato condizionato dalle chiusure totali o parziali in Spagna. La divisione ha basato parte della sua ripresa sulla grande accoglienza degli ultimi modelli di macchine lanciati da Unidesa, Manhattan o Kong Chita, sulla corretta attuazione dei propri piani aziendali e sul rapido adattamento delle operazioni e delle loro strutture a ogni scenario causato dalla pandemia.

SALE

La divisione Sale giochi ha avuto il 100% dei locali aperti negli ultimi mesi dell’anno, anche se con un aumento dei vincoli in alcune Comunità Autonome. Nonostante ciò, l’andamento della divisione è stato positivo per i piani commerciali attuati, per la fiducia dei clienti nei protocolli sanitari vigenti e per la gestione operativa del business.

BINGO

Per tutto il 2021 la divisione Bingo è riuscita a migliorare il livello di attività grazie alla progressiva riduzione delle restrizioni – particolarmente degne di nota in Catalogna, una delle Comunità Autonome con il maggior peso nella divisione – nonché all’attuazione dei piani commerciali progettati al riguardo ed i protocolli sanitari previsti per mantenere la fiducia dei clienti.

