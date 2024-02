Cina: la straripante crescita delle lotterie

Sarà perchè in Cina vige un forte proibizionismo nei riguardi del gioco, a dispetto di un popolo che ama l’azzardo fin dall’antichità, sta di fatto che le lotterie hanno conosciuto

Sarà perchè in Cina vige un forte proibizionismo nei riguardi del gioco, a dispetto di un popolo che ama l’azzardo fin dall’antichità, sta di fatto che le lotterie hanno conosciuto nel 2023 una crescita del 36,5% su base annua, per un totale di 579,7 miliardi di yuan (circa 81,64 miliardi di dollari) giocati, nonostante la flessione del 13,8% subita in dicembre.

Le regole di gestione della lotteria cinese stabiliscono che i fondi raccolti dalla vendita dei biglietti devono essere utilizzati per spese amministrative, progetti di assistenza pubblica e per finanziare i premi.

Tra le pià importanti, ci sono la lotteria per sostenere il sistema di welfare del paese, che ha raccolto 194,44 miliardi di yuan, con un aumento del 31,3% rispetto all’anno precedente, e quella a sostegno dell’industria sportiva che ha avuto un incremento del 39,3%, incassando circa 385,26 miliardi di yuan.

