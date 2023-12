Cile: la Camera approva la nuova legge sulle scommesse online

La Camera dei Deputati del Cile ha approvato il disegno di legge che mira a regolamentare il settore dei giochi online e delle scommesse sportive. In questo modo la proposta prosegue il suo percorso verso il Senato, dove verrà affrontata dalle commissioni corrispondenti. Secondo quanto riferito, il testo ha ottenuto in generale due voti: le disposizioni generali sono state approvate con 80 voti favorevoli, 36 contrari e 18 astenuti; mentre la normativa sul quorum speciale ha ottenuto 97 voti favorevoli, 28 contrari e 9 astenuti. In particolare, le votazioni separate hanno ratificato gli articoli emanati dalle commissioni. L’iniziativa prende il via da un messaggio dell’Esecutivo della precedente amministrazione. Nel periodo attuale, intanto, ha avuto indicazioni da parte del Governo e dei deputati. Durante questo processo ha aggiunto le relazioni delle commissioni Economia, Sport e Finanze. A presentarli davanti alla Camera sono stati rispettivamente i deputati Miguel Mellado, Jorge Guzmán e Jaime Naranjo. Come riportato dalla Camera, la norma mira a generare un mercato competitivo delle scommesse online. Inoltre, cerca di tutelare la fede pubblica, tutelare la salute e la sicurezza dei giocatori, aumentando la riscossione delle imposte attraverso le tasse. Allo stesso modo, il suo scopo è quello di rendere trasparenti l’origine e la destinazione delle risorse ottenute attraverso queste piattaforme. La legge stabilirà le condizioni e i requisiti per l’autorizzazione, il funzionamento, l’amministrazione e la supervisione delle piattaforme che consentono le scommesse online. Inoltre, impedisce ai bambini e agli adolescenti l’accesso a queste piattaforme e lo sviluppo di comportamenti di dipendenza legati allo sviluppo delle scommesse online. Il testo previene e punisce il gioco d’azzardo illegale ampliando il catalogo dei reati. Allo stesso tempo, regola le attività pubblicitarie e promozionali e tutela gli interessi fiscali e i proprietari delle piattaforme che dispongono di licenza di esercizio.

Il testo vieta qualsiasi forma di scommessa e di gioco d’azzardo a sfruttamento commerciale che non disponga della relativa autorizzazione o regolamentazione. Nello specifico, viene creato un mercato semiaperto previa autorizzazione della Sovrintendenza ai Casinò e ai Giochi, che verrà ribattezzata “Soprintendenza ai Casinò, alle Scommesse e ai Giochi d’Azza”. A questo proposito, le società operative devono rispettare una serie di obblighi formali. Allo stesso modo, il Ministero delle Finanze creerà una “Politica nazionale sul gioco responsabile”. Ciò avverrà a seguito di una relazione della Soprintendenza e del Ministero della Salute. Quest’ultimo portafoglio sarà collegato a questa politica dal punto di vista della prevenzione di malattie come la dipendenza dal gioco d’azzardo.

Ciascuna piattaforma di scommesse online pagherà una tariffa di licenza generale di mille UTM all’anno per il diritto di operare. Inoltre, sono tenuti a destinare allo sport il 2% del loro reddito lordo. Di questa percentuale 1/3 verrà consegnato all’Istituto Nazionale dello Sport, che lo distribuirà alle varie federazioni sportive attuali. Il secondo terzo andrà al Comitato Olimpico Cileno (COCH), mentre il restante terzo andrà al Comitato Paralimpico Cileno. In termini di tasse, le regole sono paragonabili a quanto accade con i casinò. Consideriamo l’imposta sul reddito della società operante e l’Iva per essere un servizio di intrattenimento, in questo caso digitale. Viene inoltre stabilita un’imposta con un’aliquota del 20% sul reddito lordo. Insieme a questo, un’imposta chiamata aliquota contributiva per il gioco responsabile equivale all’1% del reddito lordo annuo. Ciò, con la possibilità di attualizzare le erogazioni qualora vengano destinate azioni a tal fine. Per quanto riguarda gli strumenti ispettivi, vengono concessi nuovi poteri e migliorati quelli già esistenti all’Agenzia delle Entrate (SII) e alla “Sovrintendenza ai casinò, scommesse e giochi d’azzardo”. Inoltre, verrà effettuato lo scambio di informazioni tra le organizzazioni. Nuovi poteri vengono conferiti all’Unità di Analisi Finanziaria (UAF), alla Commissione per i Mercati Finanziari (CMF), al Sottosegretario alle Telecomunicazioni (Subtel) e al Pubblico Ministero. Nelle mostre c’erano criteri disparati. Coloro che hanno sostenuto la regolamentazione hanno apprezzato il fatto che la massificazione delle case da scommesse in Cile sia regolamentata. In particolare, hanno ritenuto che si tratti di un mercato nero che opera senza alcuna supervisione. Allo stesso modo, hanno sottolineato che i consumatori devono essere tutelati e la riscossione delle imposte aumentata. Oltre a ciò si richiede liquidità alle società operative, si promuove il gioco d’azzardo responsabile e si previene il gioco d’azzardo problematico. Allo stesso modo, saranno concessi nuovi poteri di controllo al SII e all’UAF.

Coloro che hanno respinto la proposta hanno criticato i profili contrastanti del portafoglio Giustizia, che considera illegali le piattaforme; a differenza del Tesoro, che intende regolarizzarli. Hanno aggiunto che questa attività non contribuisce al turismo o ai servizi all’interno del paese.

Inoltre, hanno affermato di non poter votare a favore dell’introduzione dei casinò nelle case e del sostegno a un’attività che distrugge la vita delle persone. Hanno dichiarato di ritenere debole la regolamentazione della pubblicità e della prevenzione del gioco d’azzardo da parte dei minorenni. Inoltre, credono che vi siano carenze riguardo al legame tra scommesse e sport, che influiscono sulla competitività e che esistano conflitti di interessi nel calcio. Il sottosegretario al Tesoro, Heidi Berner, ha sottolineato che il gioco d’azzardo online è illegale e che oggi non esistono strumenti per combatterlo. Per questo motivo ha apprezzato che il progetto sia stato rafforzato nella sua discussione a livello di Economia. Principalmente per quanto riguarda la capacità delle istituzioni statali di svolgere il proprio lavoro. In questo senso ha affermato che si saprà chi sono i proprietari delle piattaforme. Per quanto riguarda la tutela dei minori, ha sottolineato che i loro account abituali o di fan potrebbero essere bloccati. Inoltre, è consentito il blocco dei metodi di pagamento quando si tratta di piattaforme illegali. Per quanto riguarda le partite truccate menzionate nel dibattito, sostiene che esiste un divieto esplicito di piazzare scommesse su coloro che influiscono sui risultati.

PressGiochi