Champions League, vittorie esterne per Bayern Monaco e Manchester City, favoriti con Chelsea e Real Madrid

Continuano le sfide tra le big di Europa negli ottavi di finale della Champions League, che entra sempre più nel vivo. Una delle più interessanti è quella tra il Chelsea e il Bayern Monaco, che si ritrovano di fronte per la prima volta dopo la finale del 2012, quando Frank Lampard e i Blues vinsero la Coppa ai calci di rigore. I tedeschi non perdono dallo scorso 7 dicembre e, trascinati da un super Lewandowski autore di 38 reti in 32 partite stagionali, sono imbattuti nelle trasferte Champions. Gli esperti di Sisal Matchpoint credono anche nel colpaccio a Londra dei bavaresi, che sono favoriti a 1.95, la vittoria inglesi si gioca a 3.75, stessa quota per il pareggio. Bayern Monaco favorito anche per il passaggio turno, a 1.24, si sale a 4.00 per la qualificazione dei londinesi. Nelle ultime 4 gare disputate Chelsea e Bayern hanno prodotto 17 gol, anche questa sfida si preannuncia spettacolare con il Gol a 1.52 e l’Over 2,50 a 1.57.

Altro match da non perdere è quello tra Real Madrid e Manchester City, indicate come due potenziali vincitrici della competizione. Si tratta della quinta sfida tra le due formazioni e i Blancos sono imbattuti (2 vittorie e 2 pareggi) ma stavolta, seppur con le quote in equilibrio, non partono con i favori del pronostico. I Citizens conducono infatti a 2.40, il successo del Real vale 2.75 mentre il pareggio si gioca a 3.75. La squadra di Guardiola conduce anche nel pronostico sul passaggio turno, a 1.52, vale 2.50 la qualificazione dei madrileni. Benzema da una parte e Aguero dall’altra sono i principali indiziati al gol, in gol rispettivamente a 2.50 e 2.25. Occhio anche a Gabriel Jesus, il cui gol nei 90 minuti è a 2.90

