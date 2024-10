Champions League: la seconda giornata vede protagonista il match Inter – Stella Rossa!

Inter e Stella Rossa si affrontano con la vittoria dei Campioni d’Italia in carica quotata a 1.17; per Bayer Leverkusen – Milan i bookies propongono la vittoria della squadra di

Torna la Champions League con la seconda giornata di questa nuova stagione 2024-2025; oggi, martedì 1 ottobre, alla BayArena in Germania si terrà Bayer Leverkusen – Milan. I padroni di casa arrivano al match dopo una schiacciante vittoria in esordio contro il Feyenoord, i rossoneri hanno subito invece una pesante sconfitta per 1-3 dal Liverpool durante la prima giornata. Per questa partita, i bookmakers di Betsson prevedono la vittoria degli uomini di Xabi Alonso con il segno 1 dato a 1.70, favorito rispetto al 2 italiano quotato a 4.70; la X viene bancata poco più bassa a 4.20. Rispetto alle reti segnate, il Goal è fissato a 1.56, il No Goal è atteso a 2.28; l’Over 2,5 è quotato a 1.52, l’Under 2,5 si attesta a 2.38. Per i risultati esatti, l’1-1 è dato a 8.25; lo seguono il 2-1, che si attesta a 8.75, e il 2-0, dato a 10.00.

Allo stadio Giuseppe Meazza si affronteranno Inter e Stella Rossa: gli uomini di Inzaghi sognano punti dopo aver pareggiato a reti inviolate contro il Manchester City, la squadra di Milojevic arriva sul campo italiano dopo una sconfitta in esordio contro il Benfica. Per questa partita i pronostici vedono Campioni d’Italia in carica vittoriosi con l’1 bancato a 1.17, la X viene data a 8.25, mentre il segno 2 è quotato decisamente più alto, a 16.00. Riguardo le reti, l’Over 2,5 viene bancato a 1.33, l’Under 2,5 si attesta a 3.00; il No Goal è dato a 1.75 e il Goal è quotato a 1.97.

Nella giornata di mercoledì 3 ottobre, lo stadio Gelsenkirchen sarà teatro di Shakhtar Donetsk – Atalanta: entrambe le squadre hanno chiuso la prima giornata di Champions con un pareggio. I pronostici propongono il segno 2 della Dea a 1.70, mentre l’1 della squadra ospite è più alto a 5.10. La X è bancata a 3.95. Per quel che riguarda i risultati esatti, l’1-1 è atteso a 7.50, lo 0-1 è proposto a 8.25 e l’1-2 è bancato a 8.75.

Alla RedBull Arena si giocherà Leipzig – Juventus. Per questo match i bookies di Betsson propongono la squadra di casa come vincente: l’1 degli uomini di Rose è quotato a 2.32, più basso del segno 2 della Vecchia Signora, che viene dato a 3.10; la X è bancata a 3.50. Il Goal è atteso a 1.68, il No Goal è bancato a 2.06; l’Over 2,5 è dato a 1.84, mentre l’Under 2,5 a 1.87.

Per Liverpool – Bologna, i pronostici vedono il segno 1 atteso a 1.21, decisamente inferiore al segno 2, bancato a 13.50, mentre la X viene data a 7.25. Nel match Arsenal – Psg è prevista dai bookies la vittoria della squadra di casa: per questo match il segno 1 è quotato a 1.72, il 2 è dato a 4.90, e la X è bancata a 3.90.

