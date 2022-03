Champions League: Juventus, quarti a un passo contro il Villarreal

I quarti di finale di Champions League sono lì, a un passo. Dopo il pareggio al Madrigal, la Juventus ospita il Villarreal allo Stadium, nel ritorno degli ottavi di finale della competizione, con la consapevolezza di poter tornare tra le miglior otto d’Europa dopo tre stagioni. I bianconeri, secondo gli esperti Sisal, sono dati vincenti a 1,95 contro il 4,20 degli spagnoli con il pareggio, che porterebbe la sfida ai tempi supplementari, in quota a 3,40. Juventus decisamente avanti anche

per il passaggio turno: 1,45 per la formazione di Max Allegri, 2,75 per il Villarreal.

Non è da escludere che la gara vada oltre il novantesimo visto che i tempi supplementari si giocano a 3,40. Si prospetta una gara tiratissima, vista la posta in palio: ecco perché l’Under, a 1,65, è assai più probabile dell’Over, a 2,10. L’ipotesi di un consulto del VAR per il polacco Marciniak, uno degli arbitri più quotati a livelloeuropeo, è offerta a 3,50.

Tre gol in sei giorni. Alvaro Morata è decisamente on fire e Max Allegri vuole sfruttare il grande momento del bomber spagnolo anche in Champions League. Il numero 9 della Juventus, tra l’altro, al Villarreal ha segnato in tre occasioni, due con il Real Madrid e una con l’Atletico, che si sono trasformate in altrettante vittorie. Un altro colpo di testa vincente di Morata, dopo quello alla Sampdoria, pagherebbe 9 volte la posta. Emery, per cercare l’impresa allo Stadium, si affida ad Arnaut Danjuma, 4 reti in Champions di cui tre all’Atalanta. Il bomber olandese ha quindi un feeling particolare contro le formazioni italiane e un gol stasera si gioca a 4,00.

I campioni d’Europa del Chelsea volano in Francia dove sfidano il Lille forti non solo del 2-0 di Stamford Bridge ma anche di una storia che li ha visti sempre vincere contro la formazione transalpina. Normale che i Blues partano ampiamente favoriti a 1,90 contro il 4,25 dei padroni di casa mentre il pareggio è dato a 3,50. I ragazzi di Tuchel sembrano avere già un piede e mezzo nei quarti visto che il loro passaggio turno è offerto a quota rasoterra, 1,02, rispetto al miracolo del Lille che pagherebbe 12 volte la posta. Kai Harvetz, dopo la rete all’andata, vuole entrare ancora nel tabellino dei marcatori, ipotesi offerta a 3,00 mentre Gourvennec affida le sue chance a Jonathan David, 17 reti stagionali: la marcatura numero 18 è data a 3,25.

PressGiochi