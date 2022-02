Champions League. Il Villarreal, dopo l’Atalanta, vuole fermare la Juve Vlahovic a caccia del gol: primo marcatore al Madrigal a 6,50

Una maledizione da cancellare con un condottiero che sa come arrivare in fondo alla Champions League. La Juventus vola domani sera al Madrigal, ora ribattezzato Stadio della Ceramica, per sfidare

Una maledizione da cancellare con un condottiero che sa come arrivare in fondo alla Champions League. La Juventus vola domani sera al Madrigal, ora ribattezzato Stadio della Ceramica, per sfidare il Villarreal nell’andata degli ottavi di finale della competizione europea. Un impegno da prendere con le molle visto che, secondo gli esperti Sisal, la formazione di Emery parte leggermente avanti, a 2,50, rispetto ai bianconeri, in quota a 2,90, mentre per il pareggio si sale a 3,25. Il “Sottomarino giallo” ha già eliminato l’Atalanta nella fase a gironi della Champions e punta a fare il bis con la Juventus anche se la formazione di Allegri è ampiamente favorita per il passaggio del turno: 1,57 per Dybala e compagni contro il 2,40 degli spagnoli.

I bianconeri devono esorcizzare il tabù ottavi, fatali nelle ultime due stagioni. I numeri, nella massima competizione europea, parlano in favore dei torinesi: è la quarta volta che la Juventus si trova a sfidare una formazione spagnola in questo turno della Champions e la storia dice che in due occasioni, con Real Madrid e Atletico, i bianconeri hanno passato il turno fallendo solo con il Deportivo La Coruna. Ma occhio ai vincitori dell’ultima Europa League: negli scontri a eliminazione diretta, il Villarreal è stato fatto fuori solo dalla Roma in Europa League quattro stagioni fa, mentre ha avuto la meglio sulle formazioni italiane nelle altre sei.

Partita che si preannuncia molto tirata: normale che l’Under, a 1,65, si faccia preferire all’Over, dato a 2,10. La soluzione da lontano potrebbe diventare un fattore tanto che una rete da fuori area è offerta a 3,25 ma attenzione pure ai falli in area visto che in Europa gli arbitri sono più severi: un rigore si gioca a 2,75.

A secco da due gare in campionato, Dusan Vlahovic prova a sbloccarsi in Spagna. Il numero 7 della Juventus cerca la sua prima marcatura europea e farlo al Madrigal, magari spezzando lo 0-0 iniziale, è offerto a 6,50. Emery, con Gerard Moreno quasi out, punta invece su Arnaut Danjuma, 12 gol stagionali in 21 presenze. L’attaccante olandese si troverà di fronte il compagno di nazionale De Ligt: beffare il connazionale ed entrare nel tabellino dei marcatori per il numero 15 del Villarreal pagherebbe 3 volte la posta.

