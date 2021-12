Casinò. Il gruppo SNG rientra nei parametri ECA del Responsible Gambling Framework

L’operatore di casinò con sede in Germania, Spielbanken Niedersachsen GmbH (SNG), ha ottenuto la certificazione ECA Responsible Gambling Framework a seguito di un audit indipendente condotto dai revisori rispettati Prof. J. Häfeli (Luzern) e Ms. S. Brecht (Stoccarda).

La certificazione del gruppo di casinò tedesco composto da 10 membri garantisce che SNG operi in conformità con i più recenti standard in materia di gioco responsabile sostenuti dall’industria dei casinò terrestri autorizzati in Europa.

SNG si unisce a un numero crescente di membri ECA attualmente certificati secondo l’ECA Responsible Gambling Framework, che include Casino Cosmopol (Svezia), Casino 2000 (Lussemburgo), Casino Monte Carlo (Monaco), Veikkaus (Finlandia), Casino Belgrade (Serbia), Spielbanken Baden-Württemberg (Germania), Merkur Spielbanken Sachsen Anhalt (Germania), Holland Casino e Casinos Austria, con diversi altri importanti operatori attualmente in fase di certificazione.

La certificazione viene concessa ai membri dell’ECA dopo che è stato condotto un audit di terza parte indipendente.

L’ECA Responsible Gaming Framework è stato sviluppato con il contributo e la leadership di eminenti ricercatori nel campo della dipendenza dal gioco d’azzardo nel corso di diversi anni. La certificazione secondo questo standard è esclusiva dei membri della European Casino Association. “L’ECA non solo si ritiene responsabile di una serie incrollabile di principi in base ai quali l’industria dei casinò terrestri autorizzati e legali opera in Europa, ma promuove il controllo indipendente da parte dei professionisti del settore per garantire che i più alti livelli di trasparenza siano rispettati in ogni momento, ” ha dichiarato il Segretario generale dell’ECA, Hermann Pamminger.

I criteri principali dell’ECA Responsible Gambling Framework coprono i seguenti argomenti:

Formazione dei dipendenti

Educazione del giocatore

Politiche di ingresso

Coinvolgimento delle parti interessate

Pubblicità e Marketing

Ricerca e Consapevolezza

“Mentre i nostri membri aderiscono rigorosamente alla legislazione e ai regolamenti stabiliti dai singoli paesi in cui operano, è della massima importanza che venga stabilito uno standard completo in tutti i casinò europei per la salvaguardia dei nostri clienti”, ha commentato ECA Presidente, Per Jaldung.

“Il gioco responsabile è il principio a cui tutti i membri dell’ECA sono pienamente impegnati. La natura totalmente indipendente dell’audit garantisce che questi principi siano indiscutibili e rappresentino i più alti livelli di probità adottati dai nostri membri”.

È un obiettivo dichiarato dell’ECA che tutti i membri implementino il Responsible Gambling Framework e si conformino alle ultime misure di gioco responsabile come delineato nel framework. Max Rösle, amministratore delegato di Spielbanken Niedersachsen, ha aggiunto: “Il gioco responsabile in Germania è parte integrante della nostra attività quotidiana come previsto dalla legge. L’audit, tuttavia, è un’opportunità per migliorare i nostri processi e sviluppare ulteriormente i nostri standard. È nell’interesse di tutti i membri sostenere il gioco responsabile e, così facendo, rafforzare la credibilità dell’ECA. Vorrei ringraziare i nostri revisori, il Prof. J. Häfeli e la signora S. Brecht, due esperti nel campo del gioco responsabile e della formazione manageriale, per la loro competenza e diligenza. L’audit non è stato dirompente e si è rivelato un processo prezioso e arricchente per i nostri 10 casinò e per tutti i dipendenti del nostro Gruppo.

Come operatore di casinò serio, può essere solo nel nostro interesse offrire ai nostri clienti standard di gioco responsabile che rientrino in una procedura uniforme. È un principio non solo di protezione dei consumatori, ma anche di credibilità”, ha concluso il sig. Rösle.

PressGiochi