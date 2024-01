Casinò de la Vallée: audizione in Regione dell’au Rodolfo Buat

Giovedì prossimo alle ore 9,30 presso la quarta Commissione “Sviluppo economico”, convocata dal Presidente Roberto Rosaire, si terrà la riunione per le audizioni sulla situazione della società Casinò de la Vallée. Saranno sentiti l’Amministratore unico della Casa da gioco, Rodolfo Buat, e il Presidente di Finaosta, Nicola Rosset.

Ricordiamo che il 2023 per la casa da gioco valdaostana di è chiuso con un totale di 69.427.886 euro di introiti lordi, l’11% in più rispetto al 2022, ripartiti in 31.265.221 euro ai tavoli da gioco e 38.162.665 alle slot machine. Gli ingressi sono stati 327.790, in crescita anche in questo caso dell’11% rispetto al 2022.

PressGiochi