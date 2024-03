Caroli (Pres. FAIR): “Lavorare al Gioco Responsabile per far sì che il gioco diventi un fattore positivo nella vita dei giocatori”

“Il primo punto del Manifesto presentato dalla Fondazione FAIR oggi è quello legato al tema dell’analisi e della ricerca per proporre evidenze solide che possano rappresentare il punto di partenza nel dibattito con gli stakeholder ma anche per avanzare proposte agli attori e ai policy makers su come promuovere il gioco responsabile. Anche per far sì che il gioco diventi un fattore positivo nella crescita e nel benessere delle persone e in tutte le categorie di utilizzatore.

Il secondo è l’ internazionalizzazione per essere presenti nei principali consessi internazionali e per apprendere altre esperienze.

Il terza linea che seguiremo sarà quella dell’innovazione per conoscere le innovazioni in chiave di sostenibilità che stanno nascendo in altri settori e che possono essere utili nell’ambito del gioco.

Infine, la divulgazione, formazione e informazione, tema sul quale abbiamo già iniziato a lavorare”.

Così il prof. Matteo Caroli presidente della nuova Fondazione FAIR, durante la presentazione dell’iniziativa che si pone l’obiettivo di affrontare il tema del gioco responsabile in Italia.

“FAIR si impegna a fronteggiare le complessità del Gioco Responsabile con indipendenza, rigore scientifico e trasparenza” ha dichiarato Caroli durante la conferenza. “Il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico sono composti da esperti provenienti da diverse discipline, terzi rispetto al mondo del gioco ma capaci di osservare le questioni da prospettive diverse e proporre approcci solidi dal punto di vista scientifico e della ricerca. Approfondiremo tematiche cruciali come i comportamenti, la comunicazione, la relazione con i giocatori e l’uso e l’impatto della tecnologia per contribuire concretamente alla promozione di un modello di Gioco Responsabile basato su evidenze e conoscenze approfondite, che consenta di sviluppare soprattutto proposte e azioni preventive rispetto ad eccessi nell’attività di gioco. Ci impegneremo anche per favorire il rafforzamento delle normative, delle azioni istituzionali e dei comportamenti delle imprese per una concreta diffusione del gioco responsabile”.

