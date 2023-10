Carignano. Incontro sulla prevenzione del gioco d’azzardo

Il 12 ottobre 2023, alle ore 20.30 presso la sala del Consiglio Comunale a Carignano, in via Fricheri 13, si terrà l’incontro informativo con i cittadini per la prevenzione del

Il 12 ottobre 2023, alle ore 20.30 presso la sala del Consiglio Comunale a Carignano, in via Fricheri 13, si terrà l’incontro informativo con i cittadini per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico, in linea con la campagna di comunicazione della Regione Piemonte “Perdere tutto non è un bel gioco”, mirata a sensibilizzare la collettività sui rischi correlati al gioco d’azzardo e stimolare una presa di coscienza, da parte dei giocatori e delle loro famiglie, sulla gravità delle possibili conseguenze.

Interverranno operatori esperti in gioco d’azzardo patologico del Servizio Dipendenze dell’ASL TO5 e professionisti del “Progetto Vite in gioco ASL TO5”.

