Caon (Fi): “Stop lotteria scontrini commercianti”

“Commercianti allo stremo, molti non sanno se potranno riaprire eppure, a luglio, avranno un’altra grana a cui pensare: la lotteria degli scontrini”.

A intervenire sul tema e’ Roberto Caon, deputato di Forza Italia.

“Parliamoci chiaro – avverte il parlamentare – il settore commerciale, generi alimentari a parte, e’ allo stremo. Artigiani e liberi professionisti che lavorano a contatto con le persone, come barbieri, parrucchiere ed estetiste non sanno nemmeno quando potranno tornare a lavorare. Turismo, non ne parliamo nemmeno. In questo quadro desolante, li attende al varco la lotteria degli scontrini, con lavoro aggiuntivo e costi organizzativi enormi per tutti quanti hanno una piccola attivita’. La cosa che fa indignare e’ che sono gia’ stati stanziati 50 milioni per questa iniziativa deleteria. Chiedo che questi soldi vengano usati per sostenere i commercianti in difficolta’, invece che vessarli. Un governo che pensa di mantenere un’idea del genere in questa emergenza e’ da chiudere in manicomio”.

PressGiochi