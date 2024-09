Camera, Lomuti (M5S) presenta interrogazione al Mef su vertenza Global

Torna a parlare della vertenza Global l’onorevole del M5S Arnaldo Lomuti che ha presentato una nuova interrogazione al MEF, questa volta in merito a un possibile conflitto di interessi con la nomina di Roberto Alesse alla guida di ADM.

Lomuti pone l’accento sui legami passati del direttore ADM con Gianfranco Fini, ex presidente di Alleanza Nazionale, partito in cui Alesse ha ricoperto il ruolo di capo dell’ufficio legislativo e consigliere per oltre un decennio.

L’interrogazione si concentra anche sul coinvolgimento di Fini in un procedimento giudiziario per riciclaggio, in concorso con l’imprenditore Francesco Corallo, attivo nel settore del gioco pubblico e proprietario della società concessionaria Global Starnet. Global risulta debitrice verso l’erario di circa 335 milioni di euro, come stabilito da una sentenza della Corte dei conti del Lazio, e a seguito di tali vicende, la concessione di gioco pubblico a Global Starnet è stata revocata nel 2017.

Nonostante questa revoca e la conferma del Consiglio di Stato nel 2021, l’ADM ha concesso diverse proroghe alla concessione della Global Starnet, inclusa una proroga fino al 31 dicembre 2024, durante la direzione di Alesse. Questo a parere dell’interrogante suscita sospetti, soprattutto considerando che in caso di prescrizione del procedimento penale, la società potrebbe tornare in mano a Corallo, garantendogli un patrimonio significativo, stimato a oltre 100 milioni di euro, invece di essere liquidato per saldare i debiti.

L’interrogazione segnala inoltre che l’ADM avrebbe chiesto un parere all’Avvocatura Generale dello Stato per valutare una proposta di accordo transattivo con Global Starnet, che prevederebbe una riduzione del debito del 50%, alimentando ulteriormente i sospetti di un trattamento favorevole nei confronti della società.

Lomuti ha quindi chiesto se il MEF intenda adottare iniziative di competenza in relazione a quella che appare agli interrogati una situazione di conflitto di interessi relativa alla vertenza Global.

