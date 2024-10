Caltanissetta: scoperta sala scommesse abusiva

I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta, nell’ambito di un piano straordinario di interventi promosso dal Comando Generale del Corpo in tema di contrasto all’illegalità nel settore “giochi e scommesse”,

I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta, nell’ambito di un piano straordinario di interventi promosso dal Comando Generale del Corpo in tema di contrasto all’illegalità nel settore “giochi e scommesse”, ha avviato una serie di attività ispettive finalizzate alla tutela delle entrate pubbliche e dei consumatori. I controlli sono stati effettuati valorizzando i dati emersi dal controllo economico del territorio e dall’analisi delle banche dati dedicate alla raccolta scommesse nazionali, con il fine di individuare le situazioni maggiormente pregiudizievoli per il pubblico.

Tra i vari interventi effettuati, i militari della Tenenza di Mussomeli hanno individuato un centro scommesse al cui interno è stata accertata la raccolta abusiva di puntate, effettuata attraverso numerosi computer collegati a siti di bookmakers esteri non autorizzati sul territorio nazionale, per le quali sono state segnalate le irregolarità previste dalla normativa vigente in materia.

Le operazioni di servizio condotte dalla Guardia di Finanza confermano il costante impegno del Corpo nell’attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di esercizio abusivo della raccolta delle scommesse, nonché alla verifica del corretto esercizio di attività che richiedono rigide prescrizioni legislative, a tutela del mercato, delle imprese regolari e dei consumatori.

