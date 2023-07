Calciomercato. Mou chiede rinforzi in attacco: la Roma, su Sisal.it, divisa tra Scamacca e Morata per affiancare Dybala

La terza Roma di Josè Mourinho ha ripreso ad allenarsi a Trigoria in attesa del rientro dei giocatori delle varie nazionali e dei regali che potrebbero arrivare dal calciomercato. Lo Special One, al suo rientro dalle vacanze, ha detto “di non aspettarsi nulla dal mercato” ma sicuramente si augura che il suo connazionale Tiago Pinto lo accontenti il più possibile. Dopo aver puntellato difesa e centrocampo, la Roma deve pensare all’attacco perché nonostante la clamorosa annata di Paulo Dybala sono venuti a mancare clamorosamente i gol di Abraham e Belotti. Con l’inglese infortunato, e fuori fino ad inizio 2024, la Joya, insieme al Gallo, non potranno sobbarcarsi il peso offensivo da soli. Tra i tanti nomi fatti, due sono cerchiati in rosso sull’agenda del mister di Setubal: Gianluca Scamacca e Alvaro Morata.

Il primo, attualmente in forza al West Ham, sembra il candidato numero uno ad affiancare la Joya in attacco: gli esperti Sisal, infatti, vedono il ritorno a Trigoria di Scamacca dopo 8 anni a 1,50. L’attaccante azzurro non ha mai nascosto il desiderio di indossare nuovamente la maglia della Roma ma trovare un accordo con gli Hammers non sarà semplice. Un altro profilo molto gradito in casa giallorossa è quello di Alvaro Morata, ora all’Atletico Madrid, ma pronto a tornare nuovamente a calcare i campi della Serie A, ipotesi offerta a 2,50. Il bomber spagnolo, grande amico di Paulo Dybala, si sposerebbe alla perfezione con il gioco di Mourinho ma, in questo caso, il problema nasce dall’altissimo ingaggio percepito da Morata.

Decisamente più lontani, al momento, altri profili che i capitolini stanno tenendo d’occhio: Mauro Icardi, dato a 6,00, appare sempre più indirizzato verso una permanenza al Galatasaray mentre Romelu Lukaku, appaiato in quota all’argentino, ha occhi solo per l’Inter. Domenico Berardi, a 7,50, potrebbe essere alla portata della Roma ma è considerato più un esterno che una prima punta, ruolo che a Trigoria va coperto e anche in fretta.

PressGiochi