Calciomercato: Mbappé agita il PSG e spunta il Real Madrid: il francese con la “camiseta blanca” a 4,00 su Sisal.it

Kylian Mbappé mette in ansia i tifosi del PSG e fa sognare quelli delle big europee. Il fenomeno transalpino, infatti, ha ammesso di non essere certo di rimanere sotto la Torre Eiffel tanto che la scadenza del suo contratto, giugno 2022, ora appare davvero molto vicina. Nonostante le esternazioni del numero 10 della Francia, gli esperti di Sisal Matchpoint ritengono che la formazione parigina rimanga in vantaggio per assicurarsi le prestazioni del campione tanto che la permanenza al PSG è data a 1,80. Sono tanti i fattori a cominciare dal costo del cartellino, i campioni di Francia, nell’estate di 4 anni fa, lo pagarono 180 milioni, bonus compresi, “regalandogli” poi uno stipendio da 17,65 milioni netti. Numeri paurosi che in Europa pochissimi possono permettersi. Il primo nome sulla lista è, come sempre, il Real Madrid: Florentino Perez sogna un colpo che possa riaccendere la fantasia dei tifosi dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. Mbappé che gioca da protagonista con la Camiseta Blanca è dato a 4,00. Tutte le altre sembrano lontanissime a cominciare dai “parenti” del Manchester City che saluteranno Aguero a fine stagione e sono alla ricerca di un fenomeno che indossi la maglia numero 10. Nessuno sarebbe più indicato del fuoriclasse francese tanto che ammirarlo in Premier con la maglia dei Citizens pagherebbe 12 volte la posta.

Lontane, lontanissime le formazioni italiane. I costi di una tale operazione non sono assolutamente alla portata, attuale, delle squadre della nostra Serie A ma sognare non costa nulla. La maggior indicata rimane, ovviamente, la Juventus per Sisal Matchpoint che, qualora dovesse salutare CR7, libererebbe un grandissimo spazio salariale per far posto alla giovane stella che si gioca a 50 per vederlo vestito di bianconero. Si raddoppia invece la quota, a 100, per le due formazioni milanesi, Inter e Milan.

