Caesars supera gli 11,5 miliardi di dollari di fatturato nel 2023 con una forte crescita digitale

Caesars Entertainment ha reso noto un fatturato netto del quarto trimestre 2023 pari a 2,83 miliardi di dollari, in leggero aumento rispetto al dato del quarto trimestre dell’anno precedente pari a 2,82 miliardi di dollari, ma in diminuzione rispetto al fatturato del terzo trimestre di 3 miliardi di dollari. Nel frattempo, i ricavi netti dell’intero anno per il 2023 sono stati pari a 11,5 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 10,8 miliardi di dollari registrati nel 2022.

La perdita netta per il quarto trimestre si è ridotta a 72 milioni di dollari rispetto alla perdita di 148 milioni di dollari nello stesso periodo del 2022. Tuttavia, per l’intero anno 2023, Caesars ha ottenuto un utile netto di 786 milioni di dollari, un notevole miglioramento rispetto alla perdita netta di 899 milioni di dollari del 2022.

L’EBITDA rettificato per lo stesso negozio per il quarto trimestre è stato di 930 milioni di dollari, in calo rispetto ai 949 milioni di dollari riportati nel quarto trimestre del 2022. Per l’intero anno, l’EBITDA rettificato per lo stesso negozio ha raggiunto 3,9 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 3,2 miliardi di dollari dichiarati l’anno precedente.

“I nostri risultati operativi del quarto trimestre hanno dimostrato una crescita consolidata dei ricavi netti, una riduzione della perdita netta e un EBITDA rettificato consolidato stabile anno su anno. I risultati sono stati guidati da un aumento del 28% su base annua dei ricavi netti di Caesars Digital che ha generato un margine EBITDA rettificato del 10% nel trimestre. I risultati dell’intero anno hanno beneficiato di un aumento del 78% dei ricavi netti di Caesars Digital, pari a circa 1 miliardo di dollari, e di un miglioramento di oltre 700 milioni di dollari nell’EBITDA rettificato di questo segmento”, ha commentato Tom Reeg, amministratore delegato di Caesars Entertainment.

PressGiochi