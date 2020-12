Possa il Natale essere un antidoto alle preoccupazioni che hanno affollato le nostre aziende in questi mesi.

Possano gli atti di amore e di gentilezza costruire le basi di un domani migliore.

La Redazione di PressGiochi desidera augurare a tutti i suoi lettori un buon Natale e un felice anno nuovo.

Il 2020 è stato un anno di grandi difficoltà per tutti, sia a livello personale che professionale, tuttavia è riuscito a tirar fuori la capacità della filiera di dialogare e unirsi per far fronte comune nella tutela dell’industria nel suo complesso.

In questo anno la nostra squadra ha lavorato duramente per rispondere alla grande domanda di informazioni che arrivava dal settore, a tutti i livelli.

Lo abbiamo fatto con passione, senza badare che fosse sabato, domenica o la sera tardi.

Abbiamo realizzato tanti approfondimenti, notizie esclusive, interviste, nuovi format giornalistici, video e social, e continueremo a farlo nella speranza che il nuovo anno possa riservarci più serenità e tranquillità.

Con i migliori auguri per un felice Natale

La Redazione di PressGiochi