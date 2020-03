BtoBet annuncia la partnerhsip con Pay4Fun per l’espansione nel mercato brasiliano

Il principale fornitore di piattaforme BtoBet ha annunciato la sua partnership con il fornitore di pagamenti Pay4Fun per il mercato brasiliano.

Il rapido processo di deposito e prelievo, l’accettazione delle carte di credito e di debito regionali, le opzioni per utilizzare il metodo di pagamento locale Boleto e gli elevati livelli di sicurezza che coinvolgono i trasferimenti bancari da un account all’altro sono tra le caratteristiche più importanti che i giocatori in Brasile saranno in grado di sfruttare con l’integrazione di Pay4Fun nella piattaforma di scommesse Neuron 3.

“Non vogliamo solamente rafforzare il nostro portafoglio di partnership, ma allo stesso tempo creare un’esperienza di scommessa su misura, da paese a paese. Ovviamente, i pagamenti svolgono un ruolo chiave in questo aspetto e, attraverso questa partnership strategica, stiamo aprendo la strada al nostro futuro coinvolgimento in un mercato regolamentato in Brasile”, dichiara l’Amministratore Delegato di BtoBet, Alessandro Fried.

“Siamo lieti di collaborare con BtoBet e di fornire i nostri servizi, Pay4Fun è nella posizione ideale per facilitare le transazioni nel mercato brasiliano attraverso un servizio e una metodologia di pagamento innovativi e sicuri. Sono convinto che questa partnership consentirà ai clienti di BtoBet di vivere un’esperienza di gioco migliore attraverso un gateway di pagamento agevolato”, afferma Leonardo Baptista, Amministratore delegato di Pay4Fun.

PressGiochi