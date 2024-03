BTM Entertainment perde la licenza di gioco di Malta

La Malta Gaming Authority (MGA) ha annullato la licenza dell’operatore di gioco d’azzardo online BTM Entertainment Group con effetto immediato. BTM Entertainment possedeva una licenza per servizi di gioco B2C

La Malta Gaming Authority (MGA) ha annullato la licenza dell’operatore di gioco d’azzardo online BTM Entertainment Group con effetto immediato. BTM Entertainment possedeva una licenza per servizi di gioco B2C da parte dell’autorità di regolamentazione di Malta. Tuttavia, questa approvazione è stata ora ritirata.

La MGA ha ordinato a BTM Entertainment di saldare tutte le commissioni in sospeso con l’autorità di regolamentazione entro sette giorni dall’avviso di cancellazione. Questa è datata 22 marzo 2024. L’autorità di regolamentazione ha aggiunto che la decisione potrebbe essere soggetta a ricorso.

La cancellazione arriva dopo che BTM Entertainment è stata sospesa diversi anni fa a Malta. All’operatore è stata trattenuta la licenza all’inizio del 2019, sebbene la MGA non abbia reso note le ragioni di tale azione.

Quando la licenza era attiva, BTM Entertainment gestiva il marchio di gioco d’azzardo online Roy Richie. Ciò includeva scommesse a quota fissa e servizi di scommesse live.

BTM Entertainment è la seconda azienda nelle ultime settimane a vedersi annullare la licenza a Malta. All’inizio di marzo, anche Rush Gaming è stata privata dell’approvazione nel paese.

Come nel caso di BTM, l’autorità di regolamentazione non ha rivelato il motivo per cui aveva annullato la licenza di Rush Gaming. L’attività è stata inizialmente sospesa a gennaio, con la cancellazione totale avvenuta solo due mesi dopo.

La licenza di gioco B2C di Rush Gaming copriva diverse attività di gioco d’azzardo. Questi includono casinò, giochi di abilità controllati e offerte a quote fisse come le scommesse live. L’operatore gestiva entrambi i siti Web Fansbet.com e Onebet.com. È stato ordinato di notificare a tutti i giocatori la cancellazione e di saldare eventuali commissioni in sospeso. C’è stata una sorta di raffica di cancellazioni da quando Charles Mizzi ha assunto la carica di amministratore delegato dell’ente regolatore. Mizzi ha sostituito a gennaio Carl Brincat, che si è dimesso dopo due anni alla guida.

Oltre a BTM e Rush Gaming, tra coloro che hanno sentito l’ira dell’autorità di regolamentazione negli ultimi mesi c’è anche Super7Plus, che ha perso la licenza a gennaio.

Mizzi è entrato a far parte della MGA dalla Residency Malta Agency, dove ha ricoperto il ruolo di CEO per cinque anni. Nel corso della sua carriera ha ricoperto anche altri ruoli senior, tra cui quello di capo dell’unità immagine e comunicazione presso BNF Bank.

