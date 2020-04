Bruxelles. Il Parlamento Europeo discuterà delle truffe relative al Coronavirus

Oggi, a Bruxelles, i deputati del Parlamento Europeo valuteranno in che modo le autorità dell’UE e degli Stati membri stanno affrontando le truffe relative al Coronavirus nei confronti dei consumatori, ad esempio quando vengono fatte dichiarazioni fuorvianti in merito a prodotti a forte domanda o prodotti venduti a prezzi irragionevolmente elevati. I membri hanno invitato la Commissione e le autorità nazionali a monitorare in modo proattivo il mercato per evitare che i consumatori vengano danneggiati e per fermare le pratiche dei commercianti canaglia, in particolare di coloro che vendono apparecchiature mediche false online. Anche i problemi incontrati dai viaggiatori che hanno acquistato i biglietti o effettuato prenotazioni, o altri acquisti rilevanti riguardanti eventi futuri, nonché l’uso dei dati di telecomunicazione nella lotta contro la pandemia, saranno probabilmente affrontati durante la riunione.

