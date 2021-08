Brasile. Il Sen. Pacheco a favore della “Adelson Law” per i casinò nei resort

Il Presidente del Senato, Rodrigo Pacheco, ha dichiarato che il senatore Veneziano Vital do Rêgo proporrà alla plenaria il disegno di legge PL 4495/2020. Il disegno di legge, firmato dal senatore Irajá Silvestre Filho, chiede l’espansione del turismo in Brasile attraverso una legge per legalizzare i casinò nei resort integrati in tutto il paese. Questo disegno di legge è anche noto come “Legge Adelson”. Il disegno di legge PL 4495/2020, che ha il sostegno del senatore Flávio Bolsonaro, del rappresentante Eduardo Bolsonaro e del Ministro del Turismo Gilson Machado, propone di legalizzare un solo casinò per ogni Stato in Brasile con una concessione di 35 anni, rinnovabile per lo stesso periodo. In caso di adozione di tale legge, una nuova concessione aggiuntiva potrà essere concessa in ciascuno Stato o nel Distretto Federale solo dopo un periodo di dieci anni dalla data della firma del contratto di concessione per la prima concessione nel rispettivo Stato o nel Distretto Federale.

La proposta di legge prevede condizioni fiscali generose per gli investitori attraverso la costituzione di Contribución de Intervención en el Ámbito Económico – CIDE, un mezzo per attirare gli investitori stranieri, che si concentrerà specificamente su questa attività con un’aliquota del 5% Gross Gaming Revenue (GGR) , calcolato su base mensile, con il contribuente che diventa la persona giuridica che gestisce i resort integrati con i casinò. In breve, l’implementazione di soli 27 casinò in Brasile con GGR al 5% renderebbe impossibile per i casinò negli IR generare entrate di circa 8.178 milioni di dollari all’anno per il Governo, come promesso dal senatore Irajá durante la presentazione del progetto al Ministro Paulo Guedes nell’ottobre dello scorso anno.

