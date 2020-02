Brasile, Betcris lancerà la sua piattaforma di gioco con l’aiuto di Ronaldinho

Bectris punta al Brasile come sua principale località di espansione. Il paese sta lavorando diligentemente per abbracciare il gioco d’azzardo, sia fisico che online, e Bectris riconosce l’importanza di questo mercato per il suo futuro. Infatti, la società, ha appena concluso una serie di riprese nel paese, con il proprio ambasciatore e star brasiliana Ronaldinho.

Aurelien Lorher, Chief Marketing Officer di Betcris, si è recato la scorsa settimana in Brasile per coordinare le azioni di marketing, che, una volta finalizzato il contenuto, verrà usato principalmente sugli account dei social media di Betcris, nonché su altre piattaforme digitali della società.

A Ronaldinho è stato chiesto di partecipare alle attività, fornendo assistenza alla creazione di contenuti multimediali e la sua presenza è stata molto importante per le riprese fotografiche e video, essendo anche l’ambasciatore di Betcris dall’ottobre scorso. Per l’azienda è molto importante avere la star brasiliana come volto in tutta l’America Latina, visto lo status di superstar di fama mondiale e la sua capacità di attirare l’attenzione.

Questa operazione di marketing è stata svolta a Rio de Janeiro poco prima del suo famoso carnevale, assistita dal canale internazionale DAZN, in uno studio locale a Polario a Barra de Tijuca. Betcris è diventata la principale piattaforma di gioco d’azzardo in America Latina grazie alla sua dedizione al cliente e alla sua trasparenza. Continuando ad interessare mercati come quello del Brasile e dell’Argentina, con la sua strategia, potrà allargare la sua offerta a tutta la regione, offrendo un portale affidabile e sicuro attraverso il quale i clienti possono partecipare alle loro attività preferite.

PressGiochi