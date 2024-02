Boomerang Digital, dopo il successo ad ICE sigla la partnership con Highlight Games Limited

Il dinamico inizio d’anno di Boomerang Digital è continuato all’ICE, dove ha annunciato una nuova partnership con lo specialista di giochi virtuali e giochi a vincita istantanea con sede a Londra, Highlight Games Limited.

Dopo il lancio nel dicembre 2023, il marchio di intrattenimento creato da Andrew Ludlow in collaborazione con lo sviluppatore di giochi finlandese Air Dice ha acquistato IHL Tech, ha annunciato un sostanziale accordo di sviluppo e fornitura a lungo termine con l’operatore indipendente britannico Rudd Group e si è assicurato la partnership con Highlight Giochi.

Secondo i termini dell’accordo, Boomerang utilizzerà il suo stack tecnologico leader di mercato, l’innovativo concetto di gioco di HG e l’ampio portafoglio di archivi video per creare un nuovo gioco di numeri “Lotto Goals” e distribuirlo a un operatore di vendita al dettaglio leader di primo livello nel Regno Unito in tempo per il Campionati UEFA Euro 2024 quest’estate. Successivamente la distribuzione si estenderà ai rispettivi clienti britannici e internazionali di Highlight e Boomerang nei settori dei giochi, delle scommesse e delle lotterie.

Lotto Goals richiede che il giocatore scelga sei numeri di maglia da calcio da un pool di 22 opzioni. Una serie di goal dei giocatori e delle squadre preferiti presenti nell’archivio video di Highlight viene quindi riprodotta per rivelare se i numeri di maglia scelti dal giocatore risultano vincitori.

Andrew Ludlow, co-fondatore e CEO di Boomerang Digital, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di lavorare con il team di Highlight Games per facilitare lo sviluppo e la distribuzione dei suoi contenuti esclusivi. Il concetto eccezionalmente innovativo che unisce giochi di numeri e riprese di calcio reali è qualcosa a cui i nostri clienti hanno chiesto a gran voce. Insieme, Highlight e Boomerang faranno crescere le rispettive basi di clienti nel Regno Unito e internazionali in tutto il mondo in questo accordo reciprocamente vantaggioso”.

Steven Holmes, CEO di Highlight Games, ha aggiunto: “Sono felice di lavorare con Boomerang Digital per fornire i nostri contenuti pluripremiati all’intera rete di vendita al dettaglio di un operatore di vendita al dettaglio di primo livello nel Regno Unito in vista dei campionati Europei UEFA di quest’estate. Questa partnership consentirà alla nostra attività di espandere la distribuzione di contenuti in tutto il Regno Unito e a livello internazionale: è un passo entusiasmante nella nostra crescita come fornitore di video sport virtuali e giochi a vincita istantanea che crea l’incrocio tra giochi di lotteria/numeri e filmati video di archivio.

“Riflettendo sulla partecipazione del marchio a quella che è stata l’ultima edizione di ICE che si è tenuta a Londra prima del suo trasferimento a Barcellona nel gennaio 2025, Andrew Ludlow ha dichiarato: “Essere all’ICE come parte dello stand di Air Dice ha avvicinato ancora di più entrambe le aziende . La fusione tra vendita al dettaglio offline e online funziona eccezionalmente bene e ICE è stata la piattaforma perfetta per unire queste due parti costitutive.

“Con una comprovata esperienza in materia di conformità, abbonamento, mobile, fornitura di SMS di massa, tablet portatili, nonché bingo e giochi di numeri, Boomerang è un vero e proprio sportello unico che offre soluzioni convincenti per il coinvolgimento dei clienti per i settori internazionali dei giochi e dell’intrattenimento terrestri .”

“C’è un forte sapore internazionale nel nostro portafoglio di prodotti e credo che attraverso la nostra partecipazione all’ICE abbiamo creato un caso convincente per essere considerati tra i principali fornitori europei di soluzioni di gioco al dettaglio e di intrattenimento del gioco d’azzardo”.

