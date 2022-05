BitMEX trasforma in NFT i momenti più belli della storia del Milan

BitMEX e AC Milan sono lieti di presentare la NFT Collection in edizione limitata “Born to Lead”, una serie di opere d’arte digitali uniche a celebrazione di alcuni dei momenti

BitMEX e AC Milan sono lieti di presentare la NFT Collection in edizione limitata “Born to Lead”, una serie di opere d’arte digitali uniche a celebrazione di alcuni dei momenti iconici della storia del Club. Protagonisti degli NFT le leggende rossonere Franco Baresi, Daniele Massaro e Massimo Ambrosini.

Creati in collaborazione con l’agenzia di marketing sportivo Octagon, gli NFT “Born to Lead” sono il frutto della partnership tra BitMEX e AC Milan, che prende vita attraverso opere d’arte esclusive realizzate dallo studio creativo Burn & Broad.

La Born to Lead NFT Collection offre ai tifosi rossoneri l’opportunità di possedere un pezzo unico riguardante la storia proprio Club. Ogni NFT è un modo per ricordare i campioni del passato, offrendo allo stesso tempo uno sguardo al futuro.

Brevi filmati di carattere documentaristico accompagneranno il lancio degli NFT. Essi contengono contenuti esclusivi, offrendo anche un’analisi approfondite dei momenti della storia di AC Milan protagonisti degli NFT, oltre al making of delle stesse opere d’arte digitali.

Attraverso questo progetto, creativi e artisti del settore digitale presentano ai tifosi in modo avveniristico le imprese delle leggende rossonere Franco Baresi, Daniele Massaro e Massimo Ambrosini.

La NFT Collection sarà disponibile da oggi attraverso un’asta virtuale su BornToLead.Club/nfts e tutti i proventi saranno donati a Fondazione Milan, il braccio non-profit del Club impegnato in attività di beneficenza in tutto il mondo. Chi si aggiudicherà gli NFT, riceverà anche due biglietti per ogni gara casalinga di AC Milan nella stagione 2022-23.

Il progetto testimonia ancora una volta la natura innovativa di AC Milan e il desiderio del Club di generare cambiamenti positivi attraverso la forza e l’appeal del proprio brand.

Il primo NFT della collezione, accompagnato dal filmato intitolato “Winning Serie A Title told by Ambrosini”, è in uscita oggi, 6 maggio 2022 e celebra il titolo di Campioni d’Italia ottenuto al termine della stagione 2010/11. Il cimelio digitale ha come protagonista l’ex capitano rossonero Massimo Ambrosini, che racconta in prima persona il momento in cui la squadra da lui guidata vinse quello scudetto.

Il secondo NFT e il filmato intitolato “The Immortals & The Invincibles” sarà invece presentato l’11 maggio 2022. Quest’opera d’arte unica ha come protagonisti le leggende Franco Baresi e Daniele Massaro e celebra la serie di 58 gare senza sconfitte inanellata dai Rossoneri tra il 1991 e 1993, che valse a quella squadra i soprannomi “Gli Immortali e Gli Invincibili”. Il filmato di accompagnamento contiene un’intervista esclusiva ai due grandi ex giocatori, che ricordano quella leggendaria striscia di risultati utili consecutivi, a tutt’oggi una delle più lunghe e memorabili nella storia della Serie A.

Michele Bertacco, BitMEX Chief Marketing Officer : “Le imprese leggendarie di AC Milan protagoniste di questi NFT hanno fatto innamorare del calcio molte persone, e per questo abbiamo deciso di renderle eterne sulla blockchain. L’obiettivo della campagna ‘Born to Lead’ di BitMEX è ispirare i tifosi di tutto il mondo a usare criptovalute e permettere loro di godere dei vantaggi della nostra partnership con il Club. Siamo orgogliosi di collaborare con AC Milan, un Club storico e un partner fantastico, che ha dimostrato tutta la sua lungimiranza abbracciando il mondo delle criptovalute.”

Casper Stylsvig, AC Milan Chief Revenue Officer : “È un progetto fantastico, nel quale la natura innovativa e la grande tradizione di AC Milan si fondono perfettamente. Si tratta di un omaggio ad alcuni dei momenti più iconici nella lunga storia del nostro Club, visti però attraverso una lente di grande modernità. Siamo inoltre molto orgogliosi di poter supportare con questo progetto le attività di beneficenza di Fondazione Milan in tutto il mondo.”

Lizi Hamer, Octagon Executive Creative Director: “AC Milan e BitMEX condividono lo stesso atteggiamento ‘Born to Lead’. Con la digitalizzazione di alcuni momenti iconici del Club abbiamo creato una piattaforma innovativa, che rende omaggio alla sua storia e che allo stesso tempo permette ai tifosi rossoneri di possederne una parte. Unire il mondo dell’arte con il mondo del calcio è stata un’esperienza davvero speciale, che speriamo possa entusiasmare anche loro.”

Tra le tante, vi è una qualità che AC Milan e BitMEX condividono in particolare: la capacità di tracciare e seguire nuove strade. Entrambi i brand lo hanno dimostrato in numerose occasioni nel corso della loro storia, attraverso il loro modo di pensare e di agire, e attraverso i risultati raggiunti nei rispettivi settori.

La piattaforma e la campagna “Born to Lead” di BitMEX e AC Milan sono state lanciate a marzo. Pensata per celebrare la partnership con AC Milan, “Born to Lead” è una call-to-action rivolta agli oltre 500 milioni di tifosi rossoneri in tutto il mondo e di utilizzatori di criptoservizi, chiamati a seguire il loro istinto di leader e ad aprire la strada a un futuro innovativo e digitale.

